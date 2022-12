Se va un 2022 sin Censo y hubo que gestar una ley para garantizar su ejecución

Fuente: Unitel

Bolivia cierra un año en el que el Censo de Población y Vivienda no logró ser ejecutado y en el que se tuvo que crear un movimiento para garantizar su realización, tema que concluyó con la promulgación de la Ley 1492 de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral.

Pero para llegar a ese término se tuvo que atravesar un camino que trajo consigo, entre otros asuntos, la movilización más larga de la historia de Santa Cruz, con un paro de 36 días que caldeó la arena política nacional y otras movilizaciones previas entre las que destacan otros dos paros, marchas y la declaratoria de emergencia por parte de la institucionalidad de la región.

En febrero, cuando faltan nueve meses para la fecha establecida en primera instancia –16 de noviembre de 2022-, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) empezó a tocar las puertas del Instituto Nacional de Estadística (INE) expresando su preocupación debido a la falta de información respecto al proceso censal, por lo que apuntó a la conformación de comités impulsores departamentales.

Fue así que aparecían los primeros destellos que dieron lugar al Comité interinstitucional impulsor del Censo, un conglomerado de organizaciones cruceñas cuya premisa se enfocó en poner a disposición las herramientas técnicas y recursos humanos para tener “un Censo en condiciones”, así como hacer seguimiento y evaluación del trabajo relacionado a las fases del proceso.

La Uagrm fue protagonista buscando apuntalar el proceso desde el punto de vista técnico; sin embargo, y pese a las disposiciones, el INE no tuvo esa apertura y no recibió a los representantes del Comité interinstitucional, no atendieron las conminatorias realizadas por escrito o públicamente, según la reseña del rector de la casa de estudios cruceña, Vicente Cuéllar.

Renuncias que encendieron las alarmas

Cuando faltan cinco meses para la ejecución del Censo, el director del INE, Humberto Arandia, presenta su renuncia alegando problemas de salud, pero da las garantías para que el proceso se realice el Gobierno de 2022, pero esto solo generó que se enciendan las alarmas, situación que se agravó cuando la ministra de Planificación también da un paso al costado.