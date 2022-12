Tarija: Consejera de Cossett renunció de forma sorpresiva a su cargo

Se conoció una carta donde están los motivos por los cuales decidió alejarse irrevocablemente.

Fernando Barral Zegarra/Bolinfo/Tarija//

Fuente: El Periódico

La Consejera de Administración de Cosett, Gabriela Tavera, que fue elegida internamente como Tesorera, este jueves renunció a su cargo en la cooperativa en carta dirigida a sus colegas, Marco Batallanos Aucachi y Karime Terrazas.

La carta de renuncia fue dirigida a diferentes instituciones e instancias de la propia cooperativa, como el Consejo de Vigilancia, cuyo presidente, Eduardo Casazola Borda, confirmó el alejamiento irrevocable de Tavera.

“A raíz de que no se está dando cumplimiento por sus personas a lo que establece el Estatuto orgánico de la cooperativa, tal cual lo manifesté de manera verbal en las sesiones y de manera escrita”, menciona inicialmente la nota de renuncia.

“A raíz de todo eso mi persona ha sido objeto de maltrato y de acoso psicológico por sus personas, por el simple hecho de observar, que para realizar desembolsos se tiene que tener respaldos documentales, informes legales, técnicos”, prosigue la nota.

“Pero vanas fueron mis observaciones puesto que de manera arbitraria tomaron la determinación de desembolsar montos económicos sin tener mi firma como encargada de tesorería como establece el artículo 91 en su inciso g”, sigue el documento.

“Asimismo, de manera nefasta se meten con mi vida privada, incumplen horarios de asamblea, no me hacen partícipe de las asambleas, reuniéndose de manera secreta, sin la notificación correspondiente de sesiones”, continúa Tavera.

También revela que los dos consejeros no asisten a reuniones previstas y programan sesiones sin la notificación respectiva, además nunca se leyeron las actas porque no se realizaron, ambos consejeros pasaron por el cargo de secretarios, a la fecha, ironizó.

“Por esta razón las actas de sesiones no se encuentran a la fecha, siendo probablemente objeto de manipulación”, sigue la carta al hacer notar que Tavera no participó en varios procesos de pago” que efectuó la cooperativa.

No participó en el pago a la señalera Latamn, por el contrario observó la facturación falsa, “que inclusive en el contrato señala la empresa que realizará la facturación correspondiente”, menciona la carta de la renunciante.

EL DATO

Tampoco estuvo en el proceso Gabriel Murillo junto a honorarios de abogados, siendo procesos diferentes. en el Documento de reconocimiento de deuda de Entel, que tiene informe legal que indica que el documento privado va en contra de la cooperativa.

Tavera hizo notar que son montos elevados que se sacaron con el criterio de “fondos a rendir, con facturas falsas o faltando informes legales y técnicos, mi persona no participará de procesos que van contra la realidad económica de la cooperativa”, advirtió.