Un diputado de Creemos pide la ampliación del trámite de vidrios polarizados hasta el 31 de enero

HAY LARGAS FILAS.

Fuente: Erbol

Debido a la alta demanda de solicitudes para la autorización de vidrios polarizados, el diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez, presentó un proyecto de decreto supremo modificatorio para que el trámite pueda ampliarse hasta el 31 de enero de 2023.

Todo el proceso debe concluir el 31 de diciembre de este año, sin embargo, durante los últimos días se registraron largas filas de motorizados en busca de recabar los requisitos y posteriormente que pueda ser aprobado tras la inspección.

“Nosotros estamos presentando un proyecto de decreto supremo modificatorio para que se amplíe el plazo hasta el 31 de enero (el trámite de vidrios polarizados). Lo vamos hacer público para que el Consejo de Ministros a través del Presidente de Estado considere este pedido”, anunció Gutiérrez.

Según el legislador, varios conductores le pidieron gestionar el pedido debido a que también el sistema digital para centralizar las solicitudes se encuentra saturado.

El proyecto de decreto supremo es de un artículo único que modifica el parágrafo II de la disposición transitoria única del Decreto Supremo 4740, del 15 de junio de 2022, y la modificación realizada por el Decreto Supremo 4810.

“La infracción establecida en el artículo 5 del presente Decreto Supremo entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Las y los poseedores y propietarios de los vehículos con vidrios oscurecidos o polarizados deben contar con la respectiva autorización hasta el 31 de enero de 2023”, se lee en la iniciativa.

Desde tempranas horas, e incluso, un día antes, varios conductores ya se encontraban haciendo fila a la espera de la inspección de sus motorizados para que puedan ser aprobadas sus solicitudes.

“Por la cantidad de demanda que estamos viendo, sería justo y pertinente una ampliación”, sugirió unas de las personas que aguardaba su turno con su motorizado en la zona Ciudad Satélite de El Alto.

“Estamos entre dos a tres días de concluir el año y, posiblemente, muchos no van a poder alcanzar. no es por lo que nosotros no queremos”, afirmó otro conductor quien contó que hace tiempo realizó el trámite pero recién en estos días le llamaron para la inspección.

Por el momento, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no informó ninguna decisión para una nueva ampliación. Desde el 1 de enero se tiene previsto que comiencen los controles y la emisión de multas en todo el país.