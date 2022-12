Violencia de ‘mañaneros’: un herido de gravedad perderá el pie a causa de un explosivo

Fuente: Unitel

Tras los duros enfrentamientos en alrededores de la feria de Barrio Lindo, familiares de la persona que resultó afectada, reportan que tiene graves heridas en el pie derecho por la presunta explosión de un cachorro de dinamita que habría sido usado en el conflicto entre vecinos y comerciantes ‘mañaneros’.

La madre del joven herido, contó que su hijo no participó en el hecho y que solo estaba ayudando a cargar las bolsas de su mercadería. Esta persona fue internada de emergencia en un centro hospitalario.

“Yo vendo, y mi hijo me ayuda nomas, me ayuda a cargar las bolsas. Me dijeron que va a perder su pie y le van a cortar su pie, lo único quiero que salga bien y que se investigue”, dijo la madre a los medios de comunicación.