Cívicos paceños afinan el Cabildo y piden al Gobierno evitar la violencia; temen ataques

El pasado 10 de enero militantes del MAS atacaron una marcha de los cívicos y agredieron también a periodistas

Marco Antonio Chuquimia

“Ojalá no vayan algunos miembros del MAS a atacarnos como siempre lo hacen, nosotros pediríamos al Presidente (Luis Arce) al ministro de Gobierno (Eduardo Del Castillo) que nos dejen con ese derecho; no es protesta, es un cabildo, solo queremos unificar los pensamientos en el pueblo;, no hay nada desestabilizador; no somos políticos somos exclusivamente cívicos”, clamó Alarcón.

Los comités cívicos de los nueve departamentos aglutinaron a las organizaciones de cada departamento y acordaron realizar un cabildo nacional, este miércoles 25 de enero, en repudio a la persecución judicial, el abuso policial y también pedir la libertad de los presos políticos. Alarcón informó que se están acordando las preguntas de carácter nacional y habrá otras preguntas que serán regionales.

El 10 de enero estas mismas entidades organizaron marchas de protesta en todo el país y en la ciudad de La Paz los funcionarios de Gobierno -a quienes fotografiaron vistiendo uniformes de empresas estatales- y militantes del MAS, bajaron hasta la zona Sur a atacar a los movilizados con petardos que ocasionaron heridas en la población y en periodistas.