Dakar 2023: Branch repite triunfo y Kevin Benavides es el nuevo jefe en motos

Hoy los pilotos que abrían pista perdieron bastante tiempo, y las diferencias entre el resto fueron menores que otros días.

La primera etapa del ‘nuevo Dakar’, el que discurrirá por las dunas casi íntegramente, se adentrará en el Empty Quarter (hoy el final ya es una primera toma de contacto) y apuntaba a etapas cortas pero con muchas horas sobre la moto no ha aportado un panorama muy distinto al resto de días.

Los 114 kilómetros de especial se han completado en apenas 1h 44 minutos y ha mantenido la tendencia: los que abren pista pagan el precio de hacerlo (Howes y Price han cedido 7:38 y 8:16 respectivamente) y entre los que se disputan la victoria de etapa las diferencias han sido menores (algo lógico al haber menos kilómetraje y no resultar tan lenta como se esperaba).

Ross Branch ya suma dos victorias de etapa en 2023. ASO/J. Delfosse/DPPI

Cambio de líder: asoma Kevin Benavides

El gran vencedor de la jornada, aparte de Ross Branch (Hero) que se ha anotado el segundo triunfo de etapa, ha sido el argentino Kevin Benavides (KTM), que con su cuarto tiempo en la etapa se ha encaramado a la cabeza de la general por primera vez en el Rally.

El ganador del Dakar 2021 saldrá mañana a defender 1:29 sobre Howes y 2:10 sobre Price… y lo mejor es que lo hará desde el cuarto lugar, lo cual le permitirá, sobre el papel, poder defender ese puesto de privilegio en la primera parte de la etapa maratón.

«Ha sido un día corto, pero con un enlace de 500 kilómetros y muy largo por la mañana. La etapa ha sido toda de dunas, muy física, así que he intentado ir a tope. He tenido una caída, me he golpeado un poco el pecho, pero he empujado hasta el final lo máximo que pude», explicaba el salteño, cuya táctica pasaba claramente por aprovechar el día de hoy.

El argentino, ganador en 2021, quiere recuperar la corona para KTM. ASO/J. Delfosse/DPPI

La cruz de la moneda ha sido para Price y Howes, que hoy no tuvieron otro remedio que correr a la defensiva, como reconocía el australiano en meta: «Hemos intentado ir sobre seguro, había muchas dunas cortadas y blandas. Pero mañana intentaremos abrir un hueco», avanzó.

Santolino y Schareina, top 15

Los dos españoles más destacados, Tosha Schareina (BAS World KTM) y Lorenzo Santolino, hoy brillaron menos. El valenciano, que ayer hizo una gran etapa terminando cuarto, fue uno de los que pagó salir delante (además, en un terreno, las dunas, donde aún tiene poca experiencia).

Algo parecido le sucedió a Santolino (Sherco), que tampoco está en su mejor ambiente entre montañas de arena. De hecho, hoy en la primera duna se ha ido al suelo al clavarse en ella, aunque supo rehacerse y no ceder demasiado tiempo al término de la jornada. Eso sí, el empuje de Walkner (KTM) le saca del top 10 de la general.

Lorenzo Santolino ha perdido hoy su puesto en el top 10 de la general.

Clasificación provisional de la etapa 10 del Dakar 2023

1. Ross Branch (Hero) 1h 44:00

2. Adrien Van Beveren (Honda) a 21

3. Michael Docherty (Husqvarna) a 30

4. Kevin Benavides (KTM) a 1:00

5. Matthias Walkner (KTM) a 1:22

6. Pablo Quintanilla (Honda) a 2:43

7. Mason Klein (BAS World KTM) a 3:05

8. Nacho Cornejo (Honda) a 4:04

9. Franco Caimi (Hero) a 4:07

10. Daniel Nosiglia (Rieju) a 4:16

….

12. Daniel Sanders (GasGas) a 6:02

13. Luciano Benavides (Husqvarna) a 6:18

15. Tosha Schareina (BAS World KTM) a 7:18

16. Lorenzo Santolino (Sherco) a 7:26

17. Skyler Howes (Husqvarna) 7:38

18. Toby Price (KTM) a 8:16

Cuadro de honor de la etapa 10 del Rally Dakar ASO

Clasificación general provisional de motos del Dakar 2023

1. Kevin Benavides (KTM) 35h 46:06

2. Skyler Howes (Husqvarna) a 1:29

3. Toby Price (KTM) a 2:10

4. Adrien Van Beveren (Honda) a 9:52

5. Pablo Quintanilla (Honda) a 14:58

6. Mason Klein (BAS World KTM) a 15:38

7. Nacho Cornejo (Honda) a 20:42

8. Luciano Benavides (Husqvarna) a 21:44

9. Daniel Sanders (GasGas) a 23:40

10. Mathias Walkner (KTM) a 39:49

….

11. Lorenzo Santolino (Sherco) a 41:55

15. Tosha Schareina (BAS World KTM) a 1h 26:37