Dakar 2023: Cambio de planes y orden de etapas por las fuertes lluvias

Debido a las fuertes lluvias que cayeron sobre Al Duwadimi, donde estaba previsto que la caravana del Dakar se dirigiera este viernes, la organización del Dakar tuvo que actuar y cambiar los planes previstos.

La etapa 6 de Ha’il a Al Duwadimi se disputará de todas formas, pero con una reducción de unos 100 kilómetros en su recorrido previsto y un posterior enlace de unos 300 km hasta Riad. Para el día 7, estaba previsto que se disputara un bucle con inicio y final en Al Duwadimi, pero como que los competidores y el vivac estarán en Riad, realizarán el recorrido que estaba previsto para la etapa 8 pero lo harán el día 7 de enero (con un enlace previo de Riad a Al Duwadimi). Se entiende pues que una vez en Ad Dawadimi, se realice el bucle previsto para la etapa 7, como etapa 8.

⚠️ MODIFICATION OF STAGES 6 AND 7

🌧️ With the rain on the last few days having flooded the Al Duwadimi bivouac, it will not be possible to welcome the Dakar caravan.

The sporting programmes for stages 6 and 7 have therefore been modified accordingly by the Dakar organizers.👇 pic.twitter.com/1FRA4BoF05

— DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2023