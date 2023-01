Detienen al dirigente de Fabol David Paniagua por el caso Ferrufino

Fabol ganó demandas contra San José y Sport Boys, pero ese dinero que nunca llegó a la familia del fallecido entrenador.

Ferrufino había denunciado en su momento que FABOL retuvo $us 40 mil sin su consentimiento.

“No voy a regalar 40 mil dólares que me los he ganado con trabajo, nadie me lo va a dar de buen samaritano, tengo papeles con qué demostrar y en su momento los voy a hacer públicos”, había denunciado el fallecido DT.