Diputado evista: recurso contra la Ley 1350 solo busca encubrir ineficiencia de los ministros de Arce

El diputado del ala “evista” del MAS, Ramiro Venegas, afirmó que el recurso de inconstitucionalidad contra dos artículos de la Ley 1350, planteado por su colega “renovador” Rolando Cuéllar, solo busca encubrir la ineficiencia y corrupción de algunos ministros del presidente Luis Arce que puedan ser demostradas durante un acto de interpelación a cargo de la Asamblea Legislativa.

Sostuvo que el gobierno “se está valiendo de la ignorancia” de un diputado impugnar una parte de la “Ley que regula los efectos de la censura determinada por la Asamblea Legislativa Plurinacional” que fue puesta en vigencia durante la gestión de la presidenta del Senado Eva Copa para evitar que ministros censurados de Jeanine Añez sean vueltos a su cargo, tal como ocurrió con el exministro de Defensa Luis Fernando López.

Dijo que ese recurso es un blindaje para tapar la corrupción que existe en el Ministerio de Gobierno por su vínculo con el narcotráfico; en el Ministerio de Obras Públicas, donde el titular de esa cartera de Estado “se está dedicando más a la politiquería que a trabajar” o como el caso del Ministerio de Justicia que “está manipulando la justicia”.

“No es posible que ministros que no rindan cuentas y no trabajen por su pueblo, sean premiados y sean sacados con aplausos. Eso está mal, yo pienso que el presidente Luis Arce Catacora está cavando su tumba porque está haciendo que su gobierno sea visto como autoritario. No puede ser que ministros que no cumplan con sus funciones sigan trabajando en el gabinete”, declaró.

Venegas citó también el caso del Ministerio de Minería que no habría llegado ni al 1% del cumplimiento de su Plan Operativo Anual (POA-2022), lo que puede configurar un tipo penal de cumplimiento de deberes y esto “es inaceptable y esto quieren brindar”, comentó.

Estima que el diputado Cuéllar no ha leído el memorial que ha firmado porque la misma Constitución dispone que ministro censurado debe ser destituido del cargo por parte del presidente Arce.

Aunque el diputado que acudió al Tribunal Constitucional dio por hecho la expulsión del ordenamiento jurídicos de ambos artículos, el diputado opositor Marcelo Pedrazas informó en cuenta de twitter que no existe hasta ahora ninguna resolución de la justicia constitucional, por lo que se presume que el recurso continúa en análisis.