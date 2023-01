“El cable quedó colgando fuera de la pared”: Camacho arrancó cámara espía en su celda, dice su abogado

Hubo un intento para que no se denuncie el hallazgo de una cámara espía en la celda del gobernador Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro, indicó el abogado Martín Camacho, apoyándose en las palabras que la esposa de la autoridad le manifestó sobre este hecho y que dan cuenta de que el cable del aparato “quedó colgando fuera de la pared”.

“Cuando recibimos la llamada de Fátima (Jordán), cerca de las 16:20, ella nos explicó que alguien de Régimen Penitenciario ingresó, algo extraño porque nunca ingresan a la celda, y le empezó a conversar de forma amable (al gobernador), a decirle que tenga paciencia, que le iban a permitir muchas cosas más, es en ese momento cuando Luis Fernando le hace el reclamo y le dice: ‘qué beneficios puedo tener si no me dejan comunicarme con mis abogados, no dejan ingresar a mis familiares y por último me han puesto una cámara’; esto causó extrañeza en este funcionario que se retiró del lugar”, indicó el jurista.