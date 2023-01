Empresario Careaga dice que San Cristóbal quedó en manos extranjeras porque “el Gobierno está enguerrillado contra Santa Cruz”

Fuente: paginasiete.bo

El empresario Orlando Careaga afirmó ayer que la mina San Cristóbal, yacimiento de plata, zinc y plomo que se encuentra en Potosí, quedó en manos de capitales canadienses porque el Gobierno “prefirió” a extranjeros porque está “enguerrillado contra Santa Cruz” y no permitió que un empresario boliviano cruceño compre las acciones.

“(¿Cuál fue la principal dificultad para que empresarios locales no hayan adquirido San Cristóbal?) Bueno, creo que principalmente ha sido el hecho de que había de por medio empresarios cruceños. Cruceños que usted sabe que el Gobierno está un poco, no un poco, sino completamente enguerrillado contra Santa Cruz y los cruceños contra el Gobierno. Entonces, no han querido que gente del oriente tenga que venir al occidente, entonces esa ha sido la objeción que le ha dado el Gobierno”, respondió Careaga al periodista Juan Orellana, de Fides Potosí.

El empresario boliviano también indicó que hubo una “falta de disposición” de parte de los propietarios de la mina de San Cristóbal en “no querer apoyar a empresarios bolivianos”.

Ante la consulta de qué opina sobre la adquisición que hizo San Cristóbal Mining Inc. (SCM), lamentó que otra vez “burlen” a los potosinos, porque los recursos y las utilidades saldrán del país y de Potosí.

“Ustedes se deben acordar que los empresarios bolivianos estábamos prácticamente casi a punto de adquirir esta empresa, pero siempre han preferido a empresas transnacionales”, sostuvo.