Evo cree que EEUU quiere impedir la industrialización del litio y los hidrocarburos

Dijo que antes promovía el Plan Cóndor y que ahora avanza con la denominada Guerra Híbrida

El expresidente Evo Morales, lider de los cocaleros.El Presidente Evo Morales hace entrega de armas oficiales, a graduados de la Escuela Militar de Aviacion, promocion 2011.

Fuente: paginasiete.bo

El expresidente Evo Morales consideró este sábado que Estados Unidos pasó de ejecutar el denominado Plan Cóndor a una Guerra Híbrida que tiene el objetivo, entre otras cosas, de bloquear en Bolivia la industrialización del litio y los hidrocarburos.

Durante un ampliado ordinario de la Federación del Trópico de Cochabamba, señaló que en el pasado los gobiernos de la región estaban gobernados por mandatarios que se regían ante el Plan Cóndor financiado por la Casa Blanca y que ahora hay otro tipo de injerencia. “En vez de Plan Cóndor se llama Guerra Híbrida ¿Qué significa eso? golpe congresal o finalmente usar los medios de comunicación para desestabilizar”, aseveró.

Añadió que, en este marco, “Bolivia está en la mira de los gringos por cinco cosas dentro de la llamada Guerra Híbrida: Uno, no quiere que se industrialice el litio, yo siempre comentaba el golpe también ha sido por el litio; segundo, no quiere que haya petroquímica, hidrocarburos, no quiere que industrialicemos hidrocarburos; tercero, hierro y oro quiere que sea de los gringos; cuarto, no quiere que pase por Bolivia y por Perú el tren bioceánico (…); y quinto, agua dulce”.

Informó también que existe preocupación por los conflictos en Perú, porque esto paraliza las buenas relaciones con el país vecino.

