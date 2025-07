Richter dice que habló con Evo de temas personales y no descarta un acuerdo del bloque popular en el último tramo del proceso

Esta conversación se registra en el ínterin de una avalancha de versiones en redes sociales y en otras esferas sobre un posible acuerdo entre el evismo y Morena de cara a los comicios.

eju.tv / Video: No Mentirás

El candidato a la Vicepresidencia por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Jorge Richter, reveló este miércoles que hace unos 10 días conversó con Evo Morales, aunque precisó que los temas que abordaron fueron “personales”.

«Ha sido una larga charla donde nos hemos expresado los desacuerdos que él tiene conmigo y yo tengo con él y ha sido una conversación fuerte, pero respetuosa», indicó el exvocero del Gobierno de Luis Arce.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Aseguró que no se tocó la candidatura de Eva Copa. «A ver, para que se explique que son temas personas. Que no le gustan mis declaraciones antes de la candidatura como analista y yo le he contestado que no le tengo que pedir permiso a él para declarar», señaló.

Esta conversación se registra en el ínterin de una avalancha de versiones en redes sociales y en otras esferas sobre un posible acuerdo entre el evismo y Morena de cara a los comicios que supuestamente contempla espacios en las postulaciones al Legislativo.

Inclusive se especula que Eva Copa, la candidata a la Presidencia por Morena, se bajará de la carrera electoral.

Richter no descartó un posible acuerdo en el bloque popular que tiene como base el otrora unificado Movimiento Al Socialismo (MAS).

«Si se constituye un frente de izquierda amplio con mejores perspectivas y que esté inscrito (en los comicios) y con posibilidad de tener una mejor performance electoral, pues esa es una opción que hay que considerar, hay que discutir: Apoyamos aquello y hay que apoyar», dijo.

«Pero no se va a apoyar por fuera de eso», indicó tras precisar que «Morena no va a apoyar a Samuel, a Tuto, a Manfred»

En ese contexto, dijo que «Andrónico tiene hoy mejores perspectivas porque Evo Morales no participa».

«Andrónico es el que tiene mejor performance según los estudios, entonces, ese es un camino, pero también tiene que saber Andrónico que las cosas no son regaladas, él tiene que hacer un esfuerzo de construcción de la unidad, no es que le van a tocar la puerta», sostuvo.