Susana Seleme Antelo

“La fuerza que posee la propaganda totalitaria descansa en su capacidad de aislar a las masas del mundo real, antes de que nadie pueda perturbar con la más nimia realidad la terrible tranquilidad de un mundo totalmente imaginario… su propaganda se caracteriza por su extremado desprecio por los hechos como tales.”

Orígenes del Totalitarismo. Hannah Arendt

El texto de Hannah Arendt remite a regímenes a los cuales no se puede catalogar como totalitarios en la misma acepción que a la Alemania nazi o a la Unión Soviética, porque las actuales autocracias/dictaduras del mundo no han llegado al uso de la Biopolítica. Es decir, a los campos de exterminio del pueblo judío, o los Gulags y ‘purgas’ en la ex URSS, que fueron regímenes de fabricación masiva de muerte física y simbólica.

No obstante, en busca de la dominación total sobre la sociedad, quienes hace 17 años ejercen el poder en Bolivia con el Movimiento al Socialismo, MAS, aplican el terror del monopolio del uso de la fuerza, Policía y Fuerzas Armadas. Esos aparatos punitivos acosan a la democracia para reprimir a la sociedad que se rebela frente a la mentira impune, al terrorismo de Estado, a terrorismos mediáticos y judiciales, hasta un golpe de Estado a un Gobierno departamental, con autoridad electa democráticamente, como el Gobernador de Santa Cruz *, Luis Fernando Camacho Vaca.

Lo secuestraron a pocos días del 2023, en un violento operativo nunca aplicado a narcotraficantes vinculados al crimen organizado, que hay varios. Lo trasladaron a La Paz, le dieron cuatro meses de detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad, a más de 4.000 mts de altura, a pesar de la condición autoinmune que padece, por la supuesta participación en el inventado Golpe de Estado I en 2019. “Hey, caraduras”, como dice la canción, no nos mientan porque “la verdad es nuestra armadura”. No hubo golpe, hubo fraude, verificado en el informe de la OEA, pero inventaron un golpe de Estado para lavarle la cara al huido Morales.

Y luego aplicar venganzas gracias a un Poder Judicial y una administración de Justicia que desdice la noción de una sociedad política, civil, jurídicamente organizada, con independencia de poderes.

Frente a la protesta ciudadana, la capital cruceña fue víctima de violenta invasión/represión policial, con incendios provocados por sus huestes; Iglesias atacadas, heridos, ojos perdidos, cicatrices de perdigones en civiles indefensos, mientras un forajido funcionario dice que usan armamento no letal. La democracia y las autonomías están maltrechas, pero, una vez más, con la sociedad cruceña se equivocan. En vez de doblegarla y apachurrarla, sale a la calle pacíficamente frente a gases, petardos, furias y maldades. Santa Cruz y su gente, hostigadas, maltratadas de palabra y obra por el centralismo, con valientes mujeres a la vanguardia, saben resistir los embates de odio, gracias a su pulsión democrática y autonomista, en guerra de alta o baja intensidad frente al centralismo colonial, republicano y al ‘pluri’ del MAS.

Quieren amedrentar a Santa Cruz para ‘robarle el alma’, robarle su identidad, la libertad de pensar, ser, hacer y proyectarse al futuro con calidad institucional; de sentirse libre con capacidad crítica para rechazar toda dominación política, económica, social, cultural y étnica.

Los autócratas populistas y dictadores en Bolivia creen, como los totalitarios, que pueden negar la realidad, o inventar otras, acorde al libreto de la izquierda acrítica, de pensamiento único, que hunden sus orígenes en el Partido-Estado de la URSS, como Cuba, Irán, Venezuela, la Rusia invasora/criminal de Putin. Y Bolivia entre sus afines.

La expresidenta constitucional interina, Jeanine Añez, fue condenada a 10 años de prisión, y le negaron su derecho a un juicio de responsabilidades y debido proceso. Es una presa política, víctima de terrorismo político y jurídico. Cansada del «Linchamiento con apariencia de legalidad» en juicios por la vía ordinaria, se retiró del último, vía zoom, y les espetó una memorable interpelación a sus verdugos: Morales, Arce y colgandejos, escudados en ministros, ‘ministrillos’, fiscales y jueces que ofenden el ejercicio del Derecho. «Hasta aquí asumo haber agotado todas las acciones y recursos internos para ser debidamente procesada en juicio de responsabilidades. Ustedes hagan lo que quieran. Pueden darme pena de muerte si quieren, o pueden darme cadena perpetua si quieren, que, aunque no están en el ordenamiento jurídico, por agradar a sus jefes políticos ustedes lo pueden hacer, y háganlo, pero ya basta. A mí, déjenme en paz.» Y apagó su computadora.

La deriva dictatorial de Luis Arce tiene una expresidenta, un gobernador electo y más de 180 personas presas políticas, sin contar las exiliadas. El desprecio de Arce, de Morales y todo el MAS a la verdad de sus muchos fraudes y sus violentas consecuencias, penden de que la sociedad política de oposición asuma el papel democrático, plural y unitario que no ha asumido. Y debe enfrentar la dictadura de un partido y sus jefazos, a pesar de sus divergencias internas, pues tienen ínfulas totalitarias.

*El departamento de Santa Cruz, produce 75 % de los alimentos que consume Bolivia gracias a su economía de libre mercado, pese el obtuso “modelo económico social productivo comunitario” del MAS; representa un tercio del PIB nacional, es el de mayor población y recibe una migración interna imparable por el “pobrismo” que fomenta el régimen.