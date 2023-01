La politica, la pobreza  y la coca

Cambio monetario en proceso de cambio. “De la libra esterlina en la época de la goma, a la libra de coca en la época masista”. Pukymon.

La Argentina, el país más rico de Latinoamérica, antes de contaminarse de peronismo, populismo y kitchnerismo, ahora se debate en la anomia, la miseria y la pobreza.

En su momento atrajo millones de inmigrantes que progresaron y crearon inmensas riquezas y no tenía ni ministerios dedicados a promover la producción, ni ministerios de acción social, ni ONGs, o movimientos sociales que se llevan el dinero público para atender a los pobres. Tampoco había ministerio de trabajo, y los inmigrantes encontraban trabajo. Tenía eso sí, libertad y se respetaba el derecho de propiedad, el Estado no era empresario, no repartía subsidios ni planes, no se cargaban impuestos ni siquiera a las ganancias.

Con libertad y economía de mercado se creaba la riqueza y eliminaba la pobreza, es por esto que la gente sensata considera que la verdadera solución no pasa por atender la pobreza, sino en terminar con las causas que impiden generar riqueza.

Sin embargo, para la izquierda la pobreza es una ventaja política, por lo que no debe ser erradicada. Veamos lo que nos aconsejan los líderes populistas:

“Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Gobernar bajo esta premisa no es un asunto personal, sino un asunto de estrategia política”. AMLO

“Es un problema sacar a los pobres de la pobreza porque, cuando los pobres dejan de ser pobres y tienen, entonces se vuelven de derechas”.

“No se trata de que la gente sea pobre, se trata de que deje de ser pobre. Ahí viene una pregunta: ¿dejar de ser pobre hacia dónde? Y viene el problema, porque si es dejar de ser pobre para vivir como en Miami, pues se acabó la humanidad”. Petro.

Te sientes solo, abandonado, estás triste no has podido comprar alguna de esas mansiones que gustan a los latinoamericanos en Mar a Lago en la Florida o un condominio en el Urubó. No tienes una cuadrilla de vehículos, aéreos, terrestres y acuáticos para tus negocios blancos. No te preocupes, conviértete al masismo, comulga con hoja de coca y escucha al hermano Evo: “Con coca hay riqueza y hasta la pobreza, con coca es llevadera”. Evo llujta.

Aunque la libra de coca cuesta hasta diez veces más que la de azúcar y supera en ocho al precio del arroz o del fideo, el dirigente de la Federación Única de Centrales Unidas de Cochabamba, Vicente Choque no satisfecho con estos precios, reclamó al gobierno de Luis Arce por no solucionar la baja en el precio de la hoja de coca, aseguró que esta situación no va a cambiar mientras siga Eduardo Del Castillo como ministro de Gobierno.

En su informe del mes de noviembre 2022, la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, menciona que el precio promedio de la libra de hoja de coca en el mercado de Adepcoca en La Paz llego a Bs 32, mientras que en el de Sacaba en Cochabamba fue de Bs 19.

Ante esto el cocalero Evo, reclamaba: “Entonces habría que evaluar por qué nos están castigando con el precio de la coca nuestro Gobierno. ¡Ah! con la derecha, sabemos cómo se pelea con la derecha, pero es nuestro Gobierno nacional. Y aquí haber seamos realistas, será ministro de Gobierno, nos ha castigado con precios de la coca, saben ustedes, comentamos bastante, no sé si nos castiga con precios de la coca para derrotarnos políticamente, no quiero pensar mal. Yo decía también la coca siempre se ha rebajado, no es la primera vez, pero varios años nos hemos acostumbrado pues y el precio de la coca se puede controlar”. Evo Morales, Taller de liderazgo y formación política en la Federación Carrasco.

¡Kawsachun coca, wañuchun q’aras!.

Fuente: ovidioroca.wordpress.com