Ministro Lima rechaza el Cabildo Nacional: Buscan amnistía para personas que cometieron violaciones a los derechos humanos

Entre los 183 acusados, están imputados por corrupción y políticos que no quieren rendir cuentas a la justicia.

Fuente: Cadena A/eju.tv

En la ciudad de La Paz, el Ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó que el propósito del Cabildo Nacional previsto para la tarde de este miércoles busca la amnistía para militares y policías que habrían cometido violaciones a los Derechos Humanos, además de personas presuntamente involucradas en hechos de corrupción, asimismo pidió que los que llevan a cabo el cabildo, lean las recomendaciones del GIEI, sobre no dar amnistía a los ciudadanos que cometieron los delitos el 2019.

La autoridad ministerial aseveró que no se solicitó acompañamiento al TSE, por lo que, según afirma, no tiene legalidad y no está enmarcada en la Constitución. Aseveró que la reforma judicial, tiene que llevarse a cabo en un ambiente de diálogo entre los bolivianos y no ocurrirá con una recolección de firmas.