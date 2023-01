Senador Paz: «La CIDH llegó de paseo una vez más»

Paz criticó la llegada de la CIDH al país.

Fuente: Prensa Rodrigo Paz/CC

El senador de de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, se manifestó sobre la llegada de la comisión de la CIDH al país para verificar el avance de las recomendaciones de la GIEI sobre los hechos del 2019.

Paz, manifestó que la CIDH llegó al país «de paseo una vez más», porque por más que venga, la justicia no cambia, ya que los organizamos internacionales como esos, no denuncian lo concreto y no buscan resultados objetivos para los pueblos que están buscando justicia.

El parlamentario dijo que personalmente no confía en mencionadas comisiones porque no defienden la justicia para el pueblo.