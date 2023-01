Wilstermann despediría a ocho o nueve jugadores más

En medio de todo este escándalo, Víctor Hugo Pérez, asesor legal de Wilstermann, habló para un medio paceño y le puso màs leña al fuego.

«En el fútbol, el que te pone te saca. En el caso de Gary Soria, lo ha puesto el socio y ha sido elegido con el aval de la Federación, entonces veo difícil que deje de ser el presidente (…) Al presidente no lo van a sacar con cohetes ni con amenazas. La institucionalidad no se puede quebrantar. (…) Soria no va a renunciar», comentó en el programa El Alargue.