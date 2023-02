“30 fugas (de cárceles) se dan en Bolivia cada año”: Exdirector de Régimen Penitenciario

El ex director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, estuvo este sábado en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio, para referirse al sistema penitenciario del país y develó qu e, por año, se da un promedio de 30 fugas de cárceles del país, debido a que los policías no tienen una formación en protocolos de seguridad.

“No es solo un caso, son 30 fugas que se dan en Bolivia, en promedio, cada año, pero no lo sentimos, no lo observamos y no nos preocupa; sin embargo, cuando se presentan hechos de sangre hay malestar”, dijo la exautoridad de gobierno al referirse sobre la fuga y recaptura del reo brasileño Felipe Edvaldo Menezes Iglesias, quien, junto a sus cómplices, asesinó a un custodio e hirió a otro.