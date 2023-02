Adicción a alimentos altamente procesados en adultos

Los alimentos altamente procesados, como las bebidas azucaradas, las papas fritas y la comida rápida, pueden ser adictivos para algunas personas, al igual que los cigarrillos y el alcohol.

Los síntomas de la adicción a los alimentos altamente procesados ​​incluyen sentir una pérdida de control sobre el consumo, antojos intensos y signos de abstinencia (por ejemplo, irritabilidad, dificultad para concentrarse o dolores de cabeza). En julio de 2022, la Encuesta Nacional sobre Envejecimiento Saludable de la Universidad de Michigan preguntó a una muestra nacional de adultos de 50 a 80 años sobre los síntomas de adicción a los alimentos altamente procesados ​​y exploró cómo estos síntomas se relacionaban con su salud física y mental y sentimientos de aislamiento social.

Alimentos altamente procesados ​​y síntomas de adicción

Con base en sus respuestas a los ítems de la Yale Food Addiction Scale 2.0 modificada, el 13 % de los adultos de 50 a 80 años cumplieron con los criterios de adicción a alimentos altamente procesados ​​en el último año (es decir, tuvieron dos o más síntomas de 11 más un deterioro significativo) o angustia como se muestra en la Tabla 1.

Casi la mitad de los adultos mayores (44 %) indicaron al menos un síntoma de adicción a los alimentos altamente procesados. Los síntomas más comunes fueron ansias intensas (24% al menos una vez a la semana), incapacidad para reducir la ingesta a pesar del deseo de hacerlo (19% al menos 2-3 veces a la semana) y signos de abstinencia (17% al menos una vez a la semana).

Aproximadamente uno de cada ocho adultos de 50 a 80 años (12 %) informó que su conducta alimentaria les causaba mucha angustia al menos 2 o 3 veces a la semana, y el 9 % indicó que la ingesta de alimentos altamente procesados ​​les causaba problemas importantes en su vida en al menos 2-3 veces a la semana.

Comparaciones por sexo y estado de salud

Las mujeres tenían más del doble de probabilidades que los hombres de cumplir los criterios de adicción a los alimentos altamente procesados ​​(18 % frente a 8 %), al igual que los adultos de 50 a 64 años en comparación con los de 65 a 80 años (17 % frente a 8 %); las mujeres de 50 a 64 años tenían más probabilidades de cumplir con los criterios (22 %).

El cumplimiento de los criterios para la adicción a los alimentos altamente procesados ​​también fue más común entre los adultos mayores que informaron tener una salud física regular o mala (mujeres 32 %; hombres 14 %) en comparación con aquellos que informaron una salud física excelente, muy buena o buena (mujeres 32 %; hombres 14 %). 15%; hombres 6%).

Entre los hombres que informaron tener sobrepeso, el 17 % cumplió con los criterios de adicción, en comparación con el 1 % de los hombres que informaron tener el peso adecuado. Aproximadamente una de cada tres mujeres que indicaron tener sobrepeso cumplía con los criterios de adicción (34 %), en comparación con el 4 % de las mujeres que informaron tener el peso adecuado.

Conexiones con la salud mental

Los adultos mayores que calificaron su salud mental como regular o deficiente tenían al menos tres veces más probabilidades de cumplir con los criterios de adicción a la comida en comparación con los que informaron una salud mental excelente, muy buena o buena (mujeres 45 % frente a 15 %; hombres 23 % frente a 3). 6%). El cumplimiento de los criterios para la adicción a los alimentos altamente procesados ​​también fue más probable para los adultos mayores que informaron sentirse aislados de los demás con frecuencia (51 % mujeres; 26 % hombres), en comparación con aquellos que rara vez se sentían aislados (8 % mujeres; 4 % hombres).

Trascendencia

Los alimentos altamente procesados ​​con niveles anormalmente elevados de ingredientes como el azúcar y la grasa son una fuente sustancial de calorías para muchos estadounidenses, incluidos los adultos mayores. Las dietas pobres en nutrientes dominadas por estos alimentos contribuyen de manera importante a las enfermedades crónicas como la diabetes, las enfermedades cardíacas y ciertos tipos de cáncer, todas las cuales son las principales causas de muerte prevenible en todo el mundo. La naturaleza adictiva de los alimentos altamente procesados ​​puede contribuir a lo difícil que es para los adultos mayores comer menos de estos productos, incluso si realmente quieren comer alimentos más nutritivos y mejorar su salud.

Una de las principales razones por las que los alimentos altamente procesados ​​pueden ser adictivos es porque pueden desencadenar la liberación de dopamina en el sistema de recompensa del cerebro a niveles comparables a la nicotina y el alcohol. Muchas personas reportan comer alimentos altamente procesados ​​no solo por las calorías que aportan, sino también para experimentar placer y hacer frente a las emociones negativas. Los antojos de alimentos altamente procesados ​​también pueden ser intensos y difíciles de resistir, y las personas pueden experimentar síntomas similares a los de la abstinencia cuando intentan reducir la cantidad que consumen.

Esta encuesta encontró que más de uno de cada diez adultos mayores cumplía con los criterios establecidos para una adicción a los alimentos altamente procesados. Esto es similar, o incluso puede superar, la prevalencia de la adicción a otras sustancias adictivas legales y de fácil acceso, como el tabaco (10%) y el alcohol (4%).

Entre los adultos mayores, tener una salud física o mental regular o mala, tener sobrepeso y experimentar aislamiento social se asociaron con el cumplimiento de los criterios de adicción a los alimentos altamente procesados. La asociación con la salud mental fue particularmente notable para las mujeres, con casi una de cada dos mujeres con una salud mental regular o mala que cumplía con los criterios de adicción.

Table 1. Food addiction symptoms* among adults age 50–80

People sometimes have difficulty controlling how much they eat of certain foods such as:

• Sweets like ice cream, chocolate, doughnuts, cookies, cake, and candy

• Starches like white bread, rolls, pasta, and rice

• Salty snacks like chips, pretzels, and crackers

• Fatty foods like steak, bacon, hamburgers, cheeseburgers, pizza, and french fries

• Sugary drinks like soda pop, lemonade, sports drinks, and energy drinks

In answering the following questions, respondents were asked to consider their experiences with the

foods listed above, any foods or beverages similar to those listed above, and any other foods they had

difficulty with in the past year.

Weighted proportion meeting threshold

Symptoms

I tried and failed to cut down on or stop eating certain foods.

Eating the same amount of food did not give me as much enjoyment as it used to.

Threshold

I had such strong urges to eat certain foods that I couldn’t think of anything else.

Once a week

24%

2–3 times a week 19% 2–3 times a week 13%

If I had emotional problems because I hadn’t eaten certain foods, I would eat them.

Once a week

17%

My friends or family were worried about how much I overate.

Once a month

12%

My overeating got in the way of me taking care of my family or doing household chores.

Once a month

10%

I kept eating in the same way even though my eating caused emotional problems.

Once a week

10%

I spent a lot of time feeling sluggish or tired from overeating.

2–3 times a week

10%

I avoided work, school or social activities because I was afraid I would overeat.

Once a month

5%

I was so distracted by eating that I could have been hurt (e.g., when driving a car).

My eating behavior caused me a lot of distress.

Once a month 3%

2–3 times a week 12%

I ate to the point where I felt physically ill.

Once a week

3%

Distress/Impairment Items

I had significant problems in my life because of food and eating. These may have been problems with

my daily routine, work, school, friends, family, or health.

2–3 times a week

9%

* Modified Yale Food Addiction Scale Version 2.0: Schulte, E. M., & Gearhardt, A. N. (2017). Development

of the modified Yale Food Addiction Scale Version 2.0. European Eating Disorders Review, 25(4), 302–

308.

Detección de una adicción a los alimentos altamente procesados ​​en las visitas de atención médica (p. ej., mediante la administración de la Escala de adicción a los alimentos de Yale) puede ayudar a identificar a los adultos mayores que podrían beneficiarse de recursos adicionales, como aquellos para abordar niveles más altos de necesidades de atención de salud física y mental. Los adultos mayores identificados como adictos a los alimentos altamente procesados ​​o que expresan inquietudes sobre los síntomas pueden beneficiarse de las conexiones con los programas que ofrecen educación sobre nutrición o brindan acceso a alimentos saludables y asequibles.

Ronald Palacios Castrillo, MD.,PhD.