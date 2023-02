Descubren nuevo sistema de anillos en nuestro sistema solar que no debería existir, según las reglas de la física

Quaoar es un objeto celeste ubicado en los confines del sistema solar y no debería tener anillos, según una teoría vigente desde 1850.

Fuente: DW

Un equipo internacional de astrónomos liderado por investigadores del Observatorio Nacional (ON) de Brasil descubrió un improbable anillo de material orbitando en torno a Quaoar, un planeta enano del sistema solar ubicado más allá de Neptuno y considerado como un «primo menor» de Plutón.

La importancia del descubrimiento obedece a que hasta hace poco solo habían sido observados anillos en grandes planetas, como Júpiter y Saturno, y a que la distancia que hay entre Quaoar y su anillo echa por tierra una antigua teoría astronómica sobre la separación entre un cuerpo y los que lo orbitan, informó el Observatorio Nacional en un comunicado.

El equipo que descubrió el denso anillo de material alrededor de Quaoar fue liderado por el astrónomo brasileño Bruno Morgado, investigador del Observatorio Nacional y autor del artículo publicado en la edición de la revista científica internacional Nature de este jueves (09.02.2023).

Según el ON, tan solo a partir de 2013 comenzó a ser observado que algunos pequeños cuerpos celestes, como el asteroide Chariklo y el planeta enano Haumea, tenían anillos, como son conocidas las estructuras formadas por polvo y otras partículas que orbitan en torno a cuerpos celestes.

3/ The ring sits outside of the Roche limit of Quaoar, a place where rings are predicted to quickly collapse into moons. So, why does this ring still exist?

The Solar System has not given up all its secrets just yet ☀️

— ESA Science (@esascience) February 8, 2023