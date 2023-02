El desayuno escolar se entregará desde el 13 de febrero, dice la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra

Santa Cruz.- Este miércoles 1 de febrero iniciaron las clases en todo el territorio nacional y en Santa Cruz de la Sierra no se entregó el desayuno escolar , hecho denunciado por padres y estudiantes de los turnos de la mañana y tarde. Desde el municipio cruceño señalaron que previamente los niños serán evaluados por brigadas médicas y se le entregará un suplemento alimenticio y después se entregará el desayuno escolar.

El trabajo de las brigadas médicas es para realizar un control rutinario de los estudiantes. Posteriormente, darán un suplemento alimenticio y luego el desayuno escolar.

Sobre los directores que no sabían que el desayuno no iba a llegar este miércoles en el inicio de la gestión 2023, Ascarrunz respondió que “seguramente no les llegó la información, pero se comunicó a los directores distritales para que hagan conocer”.

El desayuno escolar fue presentado hace dos semanas, donde la alcaldía cruceña anunció que serán beneficiados los colegios fiscales y de convenio, además de los niveles inicial, primario y secundario.