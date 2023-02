El molnupiravir de Merck está acelerando y cambiando la evolución del SARS-CoV-2

Ronald Palacios Castrillo

Un cazador de virus, Ryan Hisner, profesor de ciencias y matemáticas de secundaria en Monroe, Indiana, comenzó a catalogar variantes sospechosas en agosto de 2022 e identificó rápidamente docenas de secuencias que mostraban grupos de esas sustituciones distintivas.

Hisner planteó sus preocupaciones a los investigadores en Twitter y finalmente se asoció con Thomas Peacock, un virólogo del Imperial College London. Con otros colegas, la pareja revisó sistemáticamente más de 13 millones de secuencias de SARS-CoV-2 en GISAID y analizó aquellas con grupos de más de 20 mutaciones.

En una preimpresión publicada el 27 de enero, informan que un gran subconjunto mostró las sustituciones distintivas , las mutaciones de guanina a adenina, a menudo inducidas por molnupiravir,; todos datan de 2022, luego de que molnupiravir comenzara a usarse ampliamente.

Estos grupos característicos, según descubrieron los investigadores, eran hasta 100 veces más comunes en países donde se usaba molnupiravir ampliamente, incluidos Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, que en países como Francia y Canadá donde no se usaba( ver figura). El seguimiento de las fechas y ubicaciones de las secuencias mostró que algunas de las cepas mutadas se estaban propagando en la comunidad. Claramente algo está pasando aquí.

No está claro si los cambios conducirán a variantes que sean más patógenas o transmisibles, dicen los investigadores. No estamos llegando a una conclusión sobre el riesgo, dice el miembro del equipo Theo Sanderson, genetista del Instituto Francis Crick. Haseltine, un eminente virólogo y el primero en predecir estos efectos de molnupiravir sobre el SARSCoV-2, sin embargo, compara el peligro con tener un león como mascota. Solo porque no te mordió ayer no significa que no te morderá hoy, dice.

El portavoz de Merck dice que el vínculo entre las mutaciones y la droga no está probado. No hay evidencia de que ningún agente antiviral haya contribuido a la aparición de variantes circulantes, dice. Pero el nuevo resultado llega inmediatamente después de otros dos que podrían cambiar el cálculo de riesgo-beneficio del fármaco.

En uno, investigadores en Australia encontraron evidencia de que el tratamiento con molnupiravir puede estar conduciendo a nuevas variantes en pacientes inmunocomprometidos. Debido a que los sistemas inmunológicos de estos pacientes tienen problemas para eliminar el virus, las variantes virales pueden acumular una gran cantidad de mutaciones, lo que posiblemente provoque grandes saltos en el comportamiento viral que luego pueden transmitirse a otros.

Los investigadores han especulado que Omicron y otras variantes del SARS-CoV-2 evolucionaron naturalmente en personas inmunodeprimidas. Al secuenciar repetidamente los genomas del SARS-CoV-2 de nueve pacientes, cinco de los cuales recibieron el medicamento y cuatro que no, los investigadores encontraron que los individuos tratados con Molnupiravir albergaron un promedio de 30 nuevas variantes cada uno dentro de los 10 días posteriores a la dosis inicial, mucho más que los pacientes no tratados.

Ellos concluyen que su estudio demuestra que este antiviral de puede sobrealimentar la evolución viral en pacientes inmunocomprometidos, generando potencialmente nuevas variantes y prolongando la pandemia.

Un segundo informe, que apareció el 28 de enero en The Lancet, sugiere que, al menos entre las personas que han sido vacunadas contra el COVID-19, el molnupiravir ofrece beneficios limitados.

El estudio siguió a 26.411 participantes vacunados en el ensayo clínico PANORAMIC del Reino Unido, aproximadamente la mitad de los cuales recibieron el medicamento. Redujo la gravedad de los síntomas y mejoró los tiempos de recuperación de los pacientes, pero los investigadores encontraron que no disminuyó la frecuencia de hospitalizaciones o muertes asociadas con COVID-19 entre adultos de alto riesgo.

Los nuevos estudios del Reino Unido y Australia no prueban que el molnupiravir esté causando la aparición de nuevas variantes peligrosas del SARS-CoV-2. Pero argumenta que el beneficio limitado de la droga sugiere que ya no vale la pena correr el riesgo. Tomados en conjunto, estos resultados cuestionan si se debe usar molnupiravir. En Bolivia, molnupiravir aún es comercializado por INTI como antiviral contra Covid-19.

¿La huella dactilar de una droga?

Un análisis de los genomas del SARS-CoV-2 enviado a una base de datos global muestra que las mutaciones de guanina a adenina, a menudo inducidas por molnupiravir, son más comunes en países donde el medicamento se usa ampliamente, como Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, que en países donde el uso de molnupiravir es bajo, como Canadá y Francia (ver figura abajo).