El problema no es el litio; es el MAS

Carlos Federico Valverde Bravo

En tiempo récord, la Fiscalía general del Estado (la voz oficial, parece ser Juan Lanchipa), recibió la denuncia de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) contra 11 ex ejecutivos de la misma y detuvo a Luis Alberto Echazú, Juan Carlos Montenegro y otros ex altos cargos de la empresa estatal.

No sólo eso, en tiempo récord también, murió el Ing. Montenegro quien, dizque escribió una carta avisando un probable suicidio, pero no tuvo tiempo de tal cosa porque, murió de un infarto; uno más en el gobierno de Arce y van, dice la calle…. La abogada del fallecido cree en el trabajo del IDIF. Queda la duda de que la carta, hasta no tener pruebas concluyentes. Dejémoslo en espera como corresponde.

Tiempo récord en un país “lerdo”, como el nuestro; par de días “demoraron” para realizar “un registro” en el salar (Uyuni) y secuestrar documentación, informó don Juan Lanchipa.

Dicen, desde el gobierno, que el daño es de Bs 425 millones, al haberse perdido o dañado el sistema de extracción/conversión de litio vía evaporación.

Nosotros creemos que el daño puede ser mayor, si tomamos el tiempo que debieron estar en funcionamiento y no lo estuvieron. Veamos; en dos años, con 2 plantas, Coipasa y Uyuni, a través de piscinas de evaporación, se puede haber dejado de percibir unos 5.500 millones de dólares que es el resultado del cálculo de haber vendido con 50.000 dólares la tonelada y haber producido 55.000 toneladas. Igual no discuto, aunque creo en la validez de ese cálculo; los encargados de explicar esto, en algún momento deberán informar de las pérdidas por dejar de hacer.

La verdad es que, vista la ofensiva de Arce y sus ministros y la reacción de Evo Morales que plantea un pleito abierto en varios sectores, la impresión clara es que hay una pugna de corruptos entre los 2 gobiernos del mismo partido (Gobierno de Morales y de Arce), dejando la sensación de que estamos viendo el acabose del Gobierno y, probablemente la constatación de que este es un Estado Fallido.

El asunto del Litio y su explotación, hasta la venta no es difícil de entender porque hay 3 maneras de hacerlo:

La minera, que es la que se da en Australia (primer productor de Litio en el mundo), donde se usan las mismas técnicas de la minería; no es el caso de nuestro país, de manera que sólo se la cita para conocimiento del espectro Litio.

Hay 2 otras maneras de explotarlo: 1.- las famosas piscinas de evaporación (claro que bien construidas y no como las de Uyuni-todos los medios tenemos las imágenes) llamadas también de cristalización natural, donde el sol se encarga de realizar el proceso y el producto va desprendiéndose de cristales que corresponden a sus componentes, por eso se va cambiando de piscina en piscina hasta que en la séptima u octava se obtiene el cloruro de litio; el 95% de los salares del mundo, nuestros vecinos competidores más avanzados que nosotros en lo mismo, Argentina y Chile lo hacen, en este mismo momento. Esto es lo que se hace, independientemente de lo mal o regular que yo lo haya explicado.

2.- el otro sistema es la menos famosa y no tan ejecutada, pero también válida, que es a la que apuntó el presidente Arce, por mutuo propio o convencido por “alguien”: EDL, es decir Extracción Directa de Litio.

El tema es que ambas formas debieran funcionar, haciéndolo bien, pero, debe quedarnos claro que todo se hizo mal. Es un hecho, no es que no funcione la evaporación, o la extracción directa. Lo que no funcionó nunca, fue y es, la gente de YLB; los que no saben hacerlo, no saben trabajar, no saben controlar y no saben gestionar la producción de sales… algunos dicen que eso es simplemente ingeniería y, con eso no me meto, de manera que sigo por otro lado.

Veamos: Por lo apuntado arriba, estamos como estamos… mirando un pleito de incapaces corruptos que se acusan de lo mismo: de haberlo hecho mal… aunque da la impresión de que Morales lo hizo peor porque estuvo más tiempo a cargo, aunque, el presidente Arce haya estado en los 2 proyectos, metido hasta la nariz, porque siempre lo estuvo, desde su cargo de ministro, siendo corresponsable del COSEEP, o sea, el CONSEJO SUPERIOR ESTRATAGICO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS, o desde la presidencia.

Ministro: El día 26 de junio del año 2019, el COSEEP, a cargo de los ministros Mariana Prado, (Planificación del Desarrollo) Juan Ramón Quintana Taborga (Min Presidencia) y Luis Alberto Arce Catacora (Min Economía y Finanzas Públicas) emitió la “resolución 001/2019” en la que, en cumplimiento a la CPE, “numeral 12 .2 y numeral 28 del parágrafo II del art 298 de la CPE ejerce la competencia privativa y exclusiva del nivel central del Estado”… entre ellas “control y administración de las empresas estratégicas del nivel central del Estado”, autorizando la designación de “miembros del Directorio, Directores Titulares y Directores Suplentes que representa al nivel central del estado en la Empresa Pública YLB ACISA-EM de tipología mixta” … ubicando en el primer lugar como “Director Titular” al actual Ministro de Energía e Hidrocarburos, Franklin Molina Ortiz, …. Encargando el” cumplimiento de la Resolución a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Púbica -OFEP”.

Co ese documento (que se adjunta a los medios) nadie puede decir que no tiene responsabilidad compartida en el “affaire Litio”, porque sus firmas están estampadas, con lo que, este asunto debe comenzar con el ex ministro y ahora presidente, Luis Arce y el ex director y ahora ministro Franklin Molina, dando explicaciones de la situación de YLB en el año 2019; se debe saber lo que encontraron, sugerencias y acciones impresas para arreglar lo mal hecho y el nivel de cumplimiento de las mismas; acto seguido, don Evo Morales, la Sra. Prado y el pequeñín Quintana , además del Ing. Echazú, deberán hacer lo mismo, para que, a partir de ellos, se proceda a ver todo lo demás, siguiendo con los otros ex directores y ejecutivos, actuales y pasados, de esa manera tal vez se pueda saber qué hicieron para botar tanta plata sin sentido.

Es que, de diversos informes, a los que hemos tenido acceso nos permiten señalar que se puede demostrar documentalmente que el proceso de licitación fue un fraude. Lo peor del mismo, es que se eliminaron los requisitos de cumplir con las especificaciones técnicas y proveedores para los equipos de proceso.

Entre la documentación en nuestro poder, hay un informe de planificación estratégica, en el que queda en evidencia de que las previsiones de ingreso no se cumplieron; no obstante, aseguran que “se está pagando al BCB, lo que da a entender que se habría pagado intereses y capital del préstamo usando los propios desembolsos, eso es “bicicletear”. ¿O no?

¿Por qué Arce Catacora debe explicar? Pues, porque él, en su condición de ministro sabía qué pasaba en las plantas y se involucró en ello, no sólo eso, él inauguró, en diciembre de 2023 la Planta Industrial de Carbonato de Litio de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), de manera que es imposible negar que no supo nada de los “manejos” del negocio.

Antes de ello, como candidato a la presidencia, escribió la “Primera estrategia industrial de litio; consejo de referencia sobre estrategia comercial”. Al respecto, cabe informar que Benchmark Mineral Intelligence se declaró empresa asesora independiente de Luis Arce, para desarrollar una “estrategia industrial del litio”; la gestión habría estado encabezada por Diego Von Vacano, quien estaba interesado en lo mismo, es decir, el desarrollo de la extracción directa de litio. De acuerdo a “economía y finanzas” https://economiayfinanzas.gob.bo/index.php/node/6505, el citado Von Vacano sería quien facilitó la reunión de Arce Catacora con el premio nobel de economía Stiglitz. No es detalle menor, aunque la página “no esté disponible”, desde diciembre del mismo año.

Termino con esto: YLB gestión Arce, recibió la planta sin que la misma esté en capacidad de producir 15,000 toneladas de carbonato de lito por año. ¿Cómo justifica, entonces, Franklin Molina la recepción de la planta, ¿hace 3 años 5 meses y días atrás? Es un hecho y, lo están peleando entre masistas: la gestión de una de las más fuertes inversiones del Estado está cruzada por la corrupción; hechos como cambios a la ingeniería de detalle cambios a los equipamientos, a los procesos, etc. Hay de todo, pero esto es lo peor: negligencia, impericia, corrupción son los elementos decisivos para el fracaso en la industrialización del litio.

Insisto, no es el litio… es el MAS, en sus casi 20 años de gestión el que lo hizo.