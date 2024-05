Cainco y exportadores de Chuquisaca no ven que haya mejorado el acceso a divisas. ABI

Al comenzar el quinto mes del año, industriales y exportadores en Chuquisaca no perciben mejoras ante la escasez de divisas en Bolivia e, incluso, advierten una situación económica más complicada.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) Chuquisaca, Hernán Vidaurre, remarca que los dólares disponibles en Bolivia son insuficientes y, sobre todo, los mecanismos para acceder a ellos.

¿La situación ha mejorado en algo? “No. Yo creo que se ha mantenido de la misma forma porque si uno pide una cantidad de dólares, le van dando una parte o van dando por partes, y usted sabe que la gente del exterior, cualquier solicitud que se hace es contrapago y con una cantidad. No podemos pedir ‘no quiero un tanto por ciento del producto, solo quiero la mitad’; no lo van a enviar. Todo eso genera una serie de condiciones que no han mejorado en nada”, explica, ante la consulta de este medio de comunicación.

La industria busca dólares en el mercado “negro”, pero eso encarece sus costos y, en determinado momento, eso se trasladará al producto final, advierte. “Tenemos que tener alguna certidumbre, que en el futuro, en dos, tres meses, vamos a tener la seguridad de que vamos a llegar a un equilibrio”, reclama.

Desde la Cámara de Exportadores de Chuquisaca, su presidente, Gastón Heredia, sostiene que los acuerdos entre el Gobierno y los privados tardarán en dar frutos, además de que están orientados sobre todo a la agroindustria. El departamento exporta, dentro de los productos no tradicionales, sombreros, orégano, textiles, entre otros, en cantidades mínimas respecto al eje central.