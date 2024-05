[MOHAMMED SABER] / Internally displaced Palestinians keep moving after Israeli evacuations orders in Rafah

Fuente: Unitel



Bolivia entregó en Egipto al menos 90 toneladas de ayuda humanitaria destinada a Gaza, una muestra del “compromiso con Palestina” de un país habitualmente “sujeto de cooperación”, pero que “hoy en día está comprometido con la paz”. Así lo aseguró en una entrevista con EFE el embajador boliviano ante la Autoridad Palestina, Roberto Calzadilla, después de la entrega el pasado miércoles de la ayuda en el puerto egipcio de Alejandría. “El Estado Plurinacional de Bolivia ha podido confirmar la recepción de 10 contenedores con 90 toneladas de ayuda humanitaria en el puerto de Alejandría destinadas al pueblo de Gaza” explicó Calzadilla, quien también ejerce como embajador en Países Bajos y para quien este envío simboliza “el compromiso de Bolivia con Palestina”, así como “con el pacifismo y la dignidad humana”. El cargamento, que fue entregado a la Media Luna Roja egipcia para ser distribuido en la Franja, contiene mayoritariamente “medicinas, alimentos básicos y agua de los Andes bolivianos”. “Traemos esta ayuda con mucho esfuerzo y hacemos un llamamiento para que también lo hagan otros países de acuerdo a sus capacidades”, instó el embajador, quien espera que “la comunidad internacional presione a Israel” para reabrir la entrada de material humanitario a través del paso de Rafah, que fue tomado por el ejército judío este martes y que permanece cerrado por el momento. Calzadilla afirmó que a día de hoy existe “una movilización cada vez más importante de la sociedad civil”, tanto en Estados Unidos como en Europa “donde muchos ciudadanos se niegan a adquirir productos israelíes” como protesta “ante la muerte de más de 34.000 personas, el 80 % mujeres y niños”. Insistió además en que “el diálogo” y “el reconocimiento de los dos Estados (Palestina e Israel) forma parte de la solución” al conflicto y recordó la solicitud que Bolivia realizó el pasado noviembre ante la Corte Penal Internacional conjuntamente con Sudáfrica y otros tres países “solicitando la investigación para pedir responsabilidades y que no queden impunes los crímenes atroces y manifiestos” realizados durante los más de seis meses de ofensiva israelí. “Nosotros somos de la cultura de la paz, del diálogo y esperamos que pueda llegarse a un entendimiento a pesar de las situaciones que se están dando en el territorio de Palestina con la potencia de Israel como potencia ocupante” aseveró el embajador. Con respecto a las discrepancias entre los países de América Latina con respecto al conflicto en Gaza, Calzadilla aseguró que responde a los “diferentes momentos de las políticas nacionales” y diferenció entre los gobiernos progresistas” y “un extremismo de extrema derecha” como el de la Argentina del presidente Javier Milei. Agencia EFE