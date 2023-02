Gobierno justifica compra y venta de reservas de oro

Fuente: El Deber Las Reservas Internacionales Netas (RIN) estaban en $us 3.872 millones en diciembre de 2022 y ahora se intenta vender las reservas de oro para lograr más divisas, esa operación es «normal» en todos los bancos centrales de la región, justificó esta tarde el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.





«Estas operaciones de compra y venta y oro de los bancos centrales (de otros países) es una actividad normal y rutinaria», manifestó.

“El Banco Central verá el flujo de compra de oro, venta de oro que va a haber en el país. Bolivia produce y está exportando más de $us 2.500 millones en oro, ¿por qué no, de esa producción, poder comprar y tener destinado una cantidad de compra de oro para el Banco Central? Entonces no veo que sea algo fuera de lugar, que un Banco Central pueda hacer esa gestión comprando y vendiendo oro en las condiciones que lo vea más favorable”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

El Gobierno tramita desde junio de 2022 una ley ante la Asamblea para la compra de oro que producen las cooperativas mineras; paralelamente intenta modificar la Ley 1670, que impide al Gobierno comercializar las reservas del mineral precioso sin el permiso de la Asamblea.

“No estamos vendiendo las reservas, estamos haciendo una gestión, cómo lo hacen los otros bancos centrales en términos de ver la mejor posición de las reservas internacionales para la economía boliviana”, justificó el ministro antes de concluir la conferencia ante los medios.

La autoridad mostró legislación comparada de seis países: Perú, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina, en los que supuestamente los bancos centrales pueden disponer de las reservas en oro. El ministro Montenegro no respondió si la actual norma sufrirá cambios antes de ser considerada nuevamente.

El analista Gonzalo Chávez, a través de sus redes sociales, explicó que el Gobierno intenta vender las reservas en oro para obtener divisas que le permitan sostener las importaciones, porque el país solo tendría $us 600 millones en divisas. Montenegro no quiso referirse a este punto y dijo que el país tiene más de $us 3.800 millones, que le permitirían importar los siguientes tres meses, “siempre y cuando no exportásemos nada”, aclaró.

Según los datos del Gobierno, el costo de la subvención a los carburantes y el precio internacional del barril de petróleo «conspiraron» contra las reservas, pues en 2022 se estimó en $us 1.731 millones el costo de las importaciones de carburantes y ese año el precio del barril alcanzó a $us 114 y cerró en $us 78.

Otros indicadores

Montenegro informó este lunes que el déficit fiscal en 2022 alcanzó a 7,2%, “muy por debajo de la meta de 8,5%”.

Asimismo, señaló que, al tercer trimestre de 2022, Bolivia registró un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,3%, con el que ocupa el cuarto lugar entre las economías con mejor crecimiento en la región, en ese periodo. “La economía boliviana crece con estabilidad de precios, reducción del déficit fiscal, reducción de la pobreza y la desigualdad, que son elementos importantes”, destacó el ministro.