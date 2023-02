“Ha habido personas que han impedido que entremos, autoridades que no voy a mencionar todavía, las voy a mencionar cuando estemos en la entrada. (…) Han hablado con fraternidades para que no entremos porque dicen que supuestamente nosotros tergiversamos las danzas o que simplemente vamos a hacer chacota”, manifestó Franco de la Cuenca, en el programa Los Streamers.

“Eso ellos no han entendido, han pensado que nosotros usamos cualquier tipo de indumentaria con tal de llamar la atención. No es así. (…) Vamos a hacer una queja formal para que esto no vuelva a pasar con ninguna figura pública. (…) Dice que antes ya hubo este inconveniente con esas personas, (que dicen que) por el hecho de ser figuras públicas no pueden entrar, que llaman mucho la atención, desordenan, supuestamente, pero nosotros no tenemos la culpa de eso”, agregó.

Pese a ello, De la Cuenca aseguró que entrarán junto a una fraternidad de tobas y que también participarán en una de las bandas, como platilleros. Su actuación, aseguró, será “diferente” y “muy bonita”.

“Vamos a entrar con los Tobas Uru Uru en el Carnaval de Oruro, mostrando una indumentaria muy hermosa que nunca antes se había visto. Obviamente cuidando lo que es la danza de los tobas y, obviamente, mostrando un poco más de sensualidad. (…) También vamos a estar al son de los platillos, vamos a estar en una banda muy conocida, en la Banda Bolivia”, reveló.