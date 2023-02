Las 7 claves que debe tomar en cuenta si usted quiere viajar a Oruro en este Carnaval

1.- No se deje engañar con el precio de los pasajes

El jefe de Seguridad de la Terminal de La Paz, Guillermo Vega, recomendó que en lo posible el pasajero viaje ligero, es decir, que no lleve mucho equipaje, pues al tener una gran cantidad de maletas, más aún si viaja con menores de edad, pues la atención será más dispersa de parte del usuario.

4. No lleve mucho equipaje

De igual manera, el personal de Tránsito realiza los controles respectivos de los buses. “El chofer debe contar con la licencia de conducir, tarjeta de operaciones, lista de pasajeros. Usualmente, se hace el control al equipo de viaje que incluye triángulo, extintor, botiquín, etc. También se hace la recomendación a los conductores y relevos”, sostuvo el suboficial segundo Ramiro de la Peña, funcionario de la Terminal de Buses de La Paz.

Por ejemplo, los asientos no deben estar rotos, el transportista no puede adicionar asientos extra para llevar a más pasajeros de lo permitido y cada asiento debe tener su cinturón de seguridad.

En el marco de garantizar los estándares de calidad, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) La Paz insta a los pasajeros a denunciar en el caso de que el bus en el que viaja no está en buenas condiciones.

3. Denuncie si las condiciones del bus no son las adecuadas

En caso de viajar con menores de edad, debe tramitar con anticipación el permiso en la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, caso contrario el personal policial de la Terminal de Buses obligará a los infractores a bajar del vehículo a pesar de contar con sus pasajes, tal como ocurrió el pasado martes cuando una familia entera de cinco integrantes fueron interceptados por no contar con la documentación respectiva.

“Tienen que tomar los buses que están al interior de la Terminal, que es más garantizado para realizar sus viajes. Los vehículos que están en el exterior no tienen ninguna garantía respecto a las hojas de ruta, los permisos, el control a los conductores”, manifestó el jefe de Seguridad de la Terminal de La Paz, Guillermo Vega.

6. Desembarque en lugares autorizados

Se recomienda que se desembarque al interior de la Terminal para evitar robos o el famoso “cuento del tío”.

7. Reserve ahora mismo el lugar en el que se hospedará

El presidente de la Cámara Hotelera de Oruro, Fernando Rodríguez Loza, recomendó a los visitantes que reserven con anticipación el hotel, residencial o alojamiento en el que se hospedarán, para evitar correr el riesgo de que al llegar a este departamento encuentre todos los espacios hoteleros ocupados.

Hasta este jueves, el 70% del sector hotelero en Oruro ya cuenta con reservas.

“Todo ciudadano nacional o extranjero que llegue a Oruro, si quiere llegar con seguridad y no estar a último momento en aprietos para conseguir un establecimiento legalmente establecido, lo más recomendable es hacer la reserva con tiempo para no tener percances al momento”, indicó.

Asimismo, aconsejó que los visitantes se hospeden en lugares legalmente establecidos y no en casas particulares o ambientes inadecuados, puesto que no cuentan con la garantía de seguridad ni las condiciones necesarias, además de que no cumplen con las normativas respectivas, tal como lo hacen los hoteles y alojamientos.

8. El precio del hospedaje es mínimo 100 bolivianos en Oruro

Dependiendo del lugar de hospedaje, los precios varían, así en caso de que los visitantes se hospeden en un alojamiento, los precios oscilan entre 100 y 150 bolivianos por persona durante una noche; de igual manera, si se trata de una residencial, el precio va desde 150 a 250 bolivianos; y si es un hotel el precio sube.

Rodríguez explicó que de acuerdo con los paquetes armados, los precios pueden ascender. Algunos lugares ofrecen desayuno, almuerzo, asiento para ver la entrada folklórica y otros.