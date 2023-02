Le dan detención domiciliaria a exministro Murillo en EEUU, deberá usar una tobillera electrónica

El exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo se encuentra detenido en un centro de reclusión de Miami. Fue sentenciado a cinco años y 10 meses de prisión en enero pasado, pero ahora podrá pasar los siguientes 16 meses en detención domiciliaria con el aparato de monitoreo electrónico (tobillera).

Fuente: Brújula Digital

El exministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, se benefició en las últimas horas con la detención domiciliaria, según un documento judicial estadounidense difundido por Agustín Zambrana, de El Bunker.

Murillo, que es acusado por irregularidades en la compra de gases lacrimógenos, se encuentra detenido en un centro de reclusión de Miami. Fue sentenciado a cinco años y 10 meses de prisión en enero pasado, pero ahora podrá pasar los siguientes 16 meses en detención domiciliaria con el aparato de monitoreo electrónico (tobillera).

Quien fuera el hombre fuerte del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, Murillo adquirió gases lacrimógenos a la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions, con un sobreprecio de 2,3 millones de dólares. En EEUU se lo acusó de soborno e intento de lavado de dinero.

El documento judicial no explica cuál será la situación de Murillo después de los primeros 16 meses de detención domiciliaria. Hasta ahora se encuentra en el Centro de Detención Federal de Seguridad Administrativa de Miami.

Murillo, dice el documento, estará bajo control de un oficial, que revisará que cumpla con su detención y las normas impuestas por el juez, entre otras que tenga un teléfono que solo reciba llamadas y que no posea un modem, lo que indicaría que no tendrá acceso a servicio de internet. En ese caso, no podría trabajar desde su casa.

Murillo, además, deberá pagar por el sistema de monitoreo electrónico, estar disponible para recibir visitas de su oficial de libertad condicional y entregar toda la información financiera que el juzgado le solicite. También deberá pagar, con sus recursos, su lugar de vivienda.

Los cómplices de Murillo en la compra de los gases fueron Philip Lichtenfeld, los hermanos Bryan y Luis Berkman, y Sergio Rodrigo Méndez; todos ellos se declararon culpables en Florida y fueron condenados a diferentes sentencias.

BD / RPU