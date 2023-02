Salud responsabiliza al Sedes por descontrol del dengue a falta de Plan de Contingencia

A falta de normativa no se pudo socializar el plan con sus municipios para que puedan realizar sus propias medidas de contingencia.

Fuente: ANF

Para el responsable del Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores, Juan Manuel Nina, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz tiene responsabilidad para que el dengue este “fuera de control”, por no haber presentado un Plan de Contingencia Departamental.

“Si hablamos de corresponsabilidades, no cuentan con un Plan de Contingencia Departamental enmarcada en la normativa nacional. El Ministerio de Salud y Deportes ha reiterado con nota la solicitud de su Plan de Contingencia Departamental con base en la normativa de estrategia de gestión integrada, lo cual no envió el departamento, y, por ende, tampoco socializó su plan con sus municipios para que ellos puedan realizar sus planes de contingencia con base en el departamental porque no lo tiene”, manifestó Nina en declaraciones a ANF.

Carlos Hurtado, gerente de Epidemiología del Sedes Santa Cruz, informó que la epidemia del dengue está “fuera de control” porque los índices de positividad deben estar por debajo del 5%, sin embargo, se registró un 19%.

“Por otro lado, si bien se ha declarado el Sedes con una alerta roja, la anterior semana tuvo una reunión con el COE departamental para determinar la declaratoria de emergencia por dengue, (pero) no cuenta con un plan de contingencia, claro, y no lo está implementando”.

Explicó que la declaración del Sedes Santa Cruz sobre la situación de esta enfermedad es atribuible a esa misma institución, en cambio pidió que respondan a las razones por las que está fuera de control y cuál sería el criterio técnico y científico para hacer esas aseveraciones.

“Al no contar con un Plan de Contingencia no se tiene claro qué se va a hacer en casos de un brote o epidemia, entonces el Sedes como rector de salud del departamento, no ha dado los lineamientos claros a sus municipios de cómo se debería trabajar, ni muchos menos ha mencionado cuál va a ser la contraparte departamental. Partiendo de ahí, hay que mencionar que la responsabilidad en cuanto al brote de epidemia que estamos pasando lo tiene que asumir también las autoridades departamentales de salud”.

Realizan acciones como Ministerio de Salud

Nina dijo que cuentan con una red de laboratorios, además en los últimos días han gestionado, en el caso de Santa Cruz, la habilitación de laboratorios, también se garantiza recursos económicos para la compra de reactivos.

“Estamos dejando dotación de insecticidas, también para la destrucción de criaderos de mosquitos y la eliminación del vector adulto, también el ministerio dota de ropa de trabajo y material de bioseguridad a los técnicos vectores, se dota de reactivos de diagnósticos como es el NC1”.

Además, este miércoles el ministerio dotó de ítems al personal de salud para habilitar más de 120 camas en el CSI el Tatú para reforzar la atención de pacientes pediátricos.

Nina aseguró que desde el inicio del periodo técnico en octubre de 2022 se realizan trabajos para combatir el dengue en Santa Cruz.

“La anterior semana se movilizó un contingente de 5.000 militares para realizar una eliminación de residuos sólidos y de criaderos de mosquitos, asimismo el Ministerio de Salud y Deportes ha desplazado un contingente de 20 profesionales técnicos con 20 máquinas fumigadoras para coadyuvar”.

La población debe ayudar

La población del departamento cruceño tiene que asumir su responsabilidad entendiendo el ciclo del vector porque un mosquito hembra pone alrededor de 3.000 huevos, y estos viven en zonas urbanas con aguas estancadas.

“Al realizar una limpieza de profundidad nos estarían ayudando a eliminar el vector, porque la fase de huevo pasa a una fase de popa y de dos a tres días a mosquito adulto, que va a vivir aproximadamente 30 días. Un mosquito hembra tiene la capacidad de picar a aproximadamente cuatro personas. Es importante recalcar que requerimos el apoyo de la población para la limpieza”.

Síntomas

Las personas tienen que acudir a un centro de salud de primer nivel y no así a uno de segundo o tercer nivel porque el de primer nivel determinará su traslado.

“La persona tiene que acudir al centro de salud más cercano sin auto medicarse, y los síntomas varían mucho, uno tiene que darse cuenta y según eso ver en qué etapa se encuentra, porque hay tres”.

La primera, que es leve, cuando se presenta fiebre, dolor de cabeza intenso, dolor detrás del ojo, dolor muscular; la segunda fase se caracteriza por presentar sangramiento de mucosa (nariz, encías u orina), vómitos persistentes, dolor abdominal continuo, somnolencia, dificultad respiratoria.

La última etapa es grave y es cuando se comprometen órganos internos, un síntoma es la hemorragia severa. “Hay que vigilar porque al tercer día se puede presentar una situación crítica, por ello, lo recomendable es que al primer síntoma la persona debe ir a un centro médico de primer nivel”.