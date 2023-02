Seis ataques recientes: el evismo ahora orienta su ofensiva contra Choquehuanca

En el último trimestre, la oposición en Santa Cruz y el gobernador Luis Fernando Camacho fueron los blancos del MAS. Ahora, el evismo enfila su ofensiva contra el vicepresidente David Choquehuanca, a quien acusa de buscar dividir y proscribir al partido. Analistas creen que Evo Morales ve en el aymara al “enemigo a batir”, porque su figura crece internacionalmente.

Los diputados Gualberto Arispe y Héctor Arce, entre otros, la Dirección Nacional del MAS y el mismo Morales arremetieron desde noviembre con mayor intensidad contra el Vicepresidente, a quien identifican como el “promotor de la división”, “el traidor”, y que ahora, junto con diputados del ala renovadora, pretende “proscribir” los estatutos del MAS (Movimiento Al Socialismo), tal cual declaró el martes el vicepresidente de ese instrumento, Gerardo García.

Seis ataques en tres meses

Desde el 5 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero, el segundo mandatario fue víctima de al menos seis ataques del ala evista del MAS.

El 5 de noviembre, Gualberto Arispe, exjefe de la bancada masista en Diputados, acusó a Choquehuanca de dividir a ese partido en la Asamblea Legislativa, “imponiendo jefaturas y al presidente de la Cámara Baja”, después de que fuera elegido Jerges Mercado como titular de la Cámara de Diputados.

Un día después, Choquehuanca emitió un discurso conciliador, en un acto público en Cochabamba. “No somos de la lógica de la confrontación. Debemos superar juntos cualquier intento de división y debemos identificar a quienes fabrican la confrontación”.

En el contexto de la elección de Mercado como presidente de Diputados, el 8 de noviembre, cuando el presidente Luis Arce emitió su mensaje tras dos años de gestión, Morales utilizó Twitter para criticar al Vicepresidente y al primer mandatario. “El pueblo tiene memoria. La traición es la mancha en el nombre de los traidores”, tuiteó.

El 9 de noviembre, el diputado Héctor Arce denunció que el Vicepresidente condicionó a un grupo de jóvenes en Tiquipaya a “enterrar y destruir a Evo Morales”, para asumir algún alto cargo en el Órgano Ejecutivo.

“¿Saben qué dijo David Choquehuanca en marzo, abril, a unos 25 jóvenes en Tiquipaya? Les dijo: ‘Ustedes, jóvenes, nunca van a ser ministros, ministras, directores, directoras si no destruimos a Evo Morales, si no enterramos a Evo Morales’. Eso dijo Choquehuanca y él representa a los renovadores”, declaró el diputado Arce.

El cuarto ataque vino por parte de Morales, el 27 de noviembre. Ese día, en radio Kawsachun Coca, se estrelló contra Choquehuanca, al que apuntó de usar a algunos dirigentes para “dividir organizaciones, y eso pasa acá en el trópico de Cochabamba”.

El 27 de diciembre, Morales atacó nuevamente al Vicepresidente y al ala renovadora del MAS; luego le recordó que quiso ser candidato a presidente, pero que no tenía partido.

“Con el pretexto de la renovación buscan la división y destrucción del MAS. Está demostrado que el hermano @LaramaDavid quería ser candidato a la Presidencia y admitió que no tenía personería jurídica. Como introdujo sus diputados y senadores, trata de dividirnos”, indicó Morales.

El 5 de enero, la Dirección Nacional del MAS arremetió contra Choquehuanca al que acusó de guardar un “silencio sospechoso” ante la aprehensión del gobernador Camacho.

“Su desaparición (de Choquehuanca) desde la captura del golpista confeso Luis Fernando Camacho resulta preocupante”, se lee en el comunicado emitido, en el que se pide al Vicepresidente que salga de la “cueva del silencio sospechoso” y que defienda al presidente Arce.

Y el sexto ataque se produjo el martes 31 de enero, cuando el vicepresidente del MAS sostuvo que Choquehuanca “está trabajando por debajo para proscribir al MAS. Su intención es eliminar al MAS, su estorbo es Evo Morales”.

Los “celos de Evo”

En septiembre de 2022, Choquehuanca realizó una gira por países de Europa, donde pregonó la filosofía del “vivir bien” de los pueblos indígenas; el “descolonizar la mente”; y la “muerte del colonialismo, del antropocentrismo y del eurocentrismo” para preservar la vida en la Tierra y lograr la pacificación del mundo.

Un discurso, que según el analista Pedro Portugal, es muy bien recibido internacionalmente, una veta que explotó Morales y que ahora siente una especie de “celos” por Choquehuanca, quien también aprovecha la estrategia “pachamamista”.

“Exactamente (para Evo, Choquehuanca) es el enemigo a batir. Evo se mueve a nivel internacional, por eso ve qué pasa en Perú, luego intenta crear Runasur en Argentina, en un ambiente donde el discurso de la Pachamama es fuerte y la figura de Choquehuanca le es (a Morales) un estorbo, un peligro”, detalló Portugal. El analista cree que en el MAS ahora existe “una especie de canibalismo interno que es una muestra de que no hubo descolonización”.

El politólogo Franklin Pareja afirmó que Choquehuanca “proyecta hacia afuera que tiene agenda propia, que no está supeditada ni a Evo ni a Arce, es andinocéntrica”, y que busca construir su propio espacio político, “aunque no diría de liderazgo, porque con la retórica que maneja no va a trascender más allá del mundo andino”.

Portugal opinó que ante la disputa entre Morales y Arce, “el tercero aprovecha la discordia” al referirse a Choquehuanca.

La figura incómoda

Y si bien la diputada renovadora Deisy Choque salió ayer en defensa de Choquehuanca, al afirmar que en realidad los evistas son “los que están buscando proscribir los estatutos del MAS”, al no llamar a un congreso, el analista Pareja considera que en el partido en función de Gobierno no existe tolerancia democrática y que la irreverencia es vista como un “peligro”.

“Choquehuanca se convierte en una figura incómoda, irreverente y a eso llaman en el MAS como un peligro, cuando forma parte de la democracia, él tiene derecho a plantear su posición y eso muestra que en ese partido existe baja tolerancia al disenso interno”, explicó Pareja a Página Siete.

Mientras que Portugal cree que el surgimiento de Choquehuanca en el MAS como líder muestra “el período de descomposición” al que entró el masismo, “como le pasó al MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) en los años 60, cuando René Barrientos (vicepresidente) dio un golpe de Estado en 1964 al entonces presidente Víctor Paz”.