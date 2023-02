Virgilio Prieto Barrón: “Para controlar el dengue, la participación de la comunidad es esencial”

En un nuevo episodio del espacio digital “De Frente con Oscar Ortiz”, Virgilio Prieto Barrón analizó la situación del dengue en el departamento de Santa Cruz y cuáles son las principales medidas para prevenirlo y tratarlo.

Fuente: Publico.bo

Prieto es uno de los mayores conocedores del tema. Es médico cirujano, con maestría en auditoría médica y gestión de calidad, y con especialidad en epidemiología. Ha sido en varias gestiones director nacional de epidemiología. Actualmente, es docente en la Facultad de Medicina de la UAGRM. Ha publicado numerosas investigaciones.

“Paraguay ha asumido que es endémico como país. Nosotros como país no lo somos, pero sí como región tropical. Quiere decir que la enfermedad está permanentemente entre nosotros, pero ocurren brotes epidémicos de magnitud cada cierto ciclo, que va de 3 a 4 años. El último gran brote, que quedó cubierto por la pandemia del Covid, ha sido en el 2020. Santa Cruz incluso registró más casos que el año 2009, cuando tuvimos la gran epidemia”, señaló.

El epidemiólogo dijo que “prevenir es mejor que curar, pero hemos llegado a una época en que estamos en una epidemia. Ya no vamos a prevenir, tenemos que controlar, tratar de evitar que la enfermedad se propague y afecte a más personas. La participación de la comunidad es esencial, de nada sirve tener camas en terapias intensivas o camas para rehidratación, si la gente va a seguir llegando afectada por los mosquitos. De nada sirve que el municipio o el Sedes fumiguen, si en las casas siguen habiendo criaderos. Es un trabajo integral”.

“En el 2009 hicimos una acción de salud única en el mundo: paralizar toda una ciudad por 24 horas para luchar contra el dengue. Habíamos llegado a tener 61.000 casos, casi 5.000 por semana. Se sacaron 12 toneladas de basura, que se tardó un mes en recoger, pero los recipientes ya estaban vaciados y volcados, y en 2 semanas se logró bajar drásticamente las infecciones. Es una labor integral que compromete primordialmente a la población en dos aspectos: la limpieza de sus hogares y acudir lo más prontamente a la consulta médica, porque el dengue puede matar entre 48 a 72 horas”, remarcó.

Prieto explicó que el virus “invade los tejidos linfáticos y allí se reproduce. Estas células explotan y el virus sale al organismo, a la sangre, es lo que llamamos el período de viremia. Eso hace que haya fiebre, dolores de cabeza, musculares y articulares. Al dengue se le llama fiebre quebrantahuesos. Hay dolor retro-ocular, porque se inflaman los músculos que mueven los ojos. Puede haber sarpullido, manchitas con granitos”.

“El período febril habitualmente es de 2 a 4 días, a veces hasta 7, después de eso el enfermo puede sanarse o empezar los signos de alarma, el dengue grave o situación crítica. Los vasos sanguíneos comienzan a perder el líquido de la sangre, el plasma, que se empieza a salir. En el nivel abdominal empieza el dolor, porque se está vaciando hacia el tubo digestivo. Baja la presión porque está disminuyendo el volumen circulatorio, el individuo puede descompensarse en 24 a 48 horas y morir por deshidratación, con un shock hipovolémico por volumen sanguíneo bajo”, alertó.

El especialista precisó que “antes la gente se alarmaba sólo cuando hacía hemorragia, pero eso pasa sólo en el 5 a 10% de los casos. Pueden no sangrar pero se sale el líquido de la sangre. Es peor, porque no causa alarma. Si se toma un antigripal, tiene ácido aceltilsalicílico, eso daña el estómago y puede provocar el sangrado gástrico. Los antiinflamatorios no esteroideos también van a provocar daño, le van a complicar. Es esencial la rehidratación, evitar que el niño o el adulto pierda líquido, reponerle lo más que se pueda”.

Prieto también se refirió al estado actual del Covid, indicando que “la pandemia tiene una característica excepcional, que cada vez aparecen nuevas variantes. En los últimos brotes la letalidad no ha sido alta, pero hemos tenido muchos casos. En cualquier momento podría llegar una nueva variante. Aconsejo seguir con las medidas básicas: los niños con síntomas respiratorios no va a clase o no entran, y si hay casos en dos o más cursos se suspende el colegio. Hay que mantener todas las medidas sin exagerarlas, pero cuidándonos”.

Sobre el dengue, agregó que “los cuatro serotipos pueden causar la misma enfermedad. La persona que se infecta por primera vez nunca más será afectada por ese mismo serotipo. También le dará una inmunidad cruzada, temporal, para los otros, por 6 meses a 1 año. Si después de eso le afecta otro serotipo, se puede desencadenar el dengue grave. Se necesitan dos infecciones mínimamente para la posibilidad del dengue grave. El serotipo 2 es el que tiene mayor potencial de causar casos graves y está circulando”.

“Hay que limpiar la casa. El mosquito se reproduce cada siete días y si todos los sábados limpiamos de rincón a rincón todo lo que acumula agua, le vamos a ganar. Hay que romper el ciclo en su eslabón más importante, que es el criadero de mosquitos”, subrayó.