Dirigente ve al PS1 como alternativa al MAS y evista acusa al Ejecutivo de ir en contra ruta

El vice del PS1 perfiló a esa agrupación política como alternativa al MAS en las elecciones generales de 2025.

Ante una división evidente, el flamante vicepresidente del Partido Socialista 1 (PS-1) Franklin Gutiérrez perfiló este viernes a la agrupación política que representa como la alternativa al Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones presidenciales del 2025; al respecto, el diputado de la facción radical del oficialismo Freddy López acusó a altas autoridades del Órgano Ejecutivo de ir en contra ruta al proyecto político del partido azul.

“Yo creo que aquí las cosas están muy claras, que hoy por hoy, algunas autoridades desde la parte Ejecutiva están trabajando en contra ruta de lo que dice nuestro Estatuto, de lo que dice el MAS. Lamentamos mucho, en su momento también dijimos, nuestro expresidente Evo Morales no se equivocó (en decir que) hay enemigos internos y externos que están trabajando para dividir (al partido) y que la unidad no solamente se habla de boca, la unidad se habla con hechos, hoy no se ve eso”, declaró López.

En varias oportunidades, el presidente del Estado Luis Arce Catacora dijo que se siente representado por el pensamiento del Marcelo Quiroga Santa Cruz líder del PS-1.

El diputado brindó declaraciones después de que Gutiérrez, flamante vicepresidente del PS-1, dijo que ese partido puede ser la alternativa al MAS en las elecciones del 2025 ante la evidente división. En su criterio, la ciudadanía “está buscando en el PS-1 una alternativa, porque la gente del MAS no se va a ir con (Carlos) Mesa, no se van a ir con Creemos; la alternativa es el PS-1”.

En análisis del ahora político, – que anteriormente fue abogado de Arnold Alanes, dirigente afín al MAS –, la Alianza Creemos de Santa Cruz se derrumba y Comunidad Ciudadana (CC) está a la merced de un “caudillista” como sería el expresidente Mesa.

Reveló que diferente militancia se comunica con la central del PS-1, por ejemplo, desde Tarija y Santa Cruz, para ser registrados, esto ante la división del MAS.

“El MAS se está dividiendo, todo reino será dividido y será destruido. (…) Parece que les están aplicando a los masistas la política inglesa, por abajo los están dividiendo y los van a destruir. El mejor general es el que no va a la guerra, hay alguien que los está dividiendo. De todas maneras, esa gente no quiere irse al derrumbe, al abismo y están buscando en el PS-1 una alternativa, porque el MAS, la gente, no se va a ir con Mesa, no se va a ir con Creemos, la alternativa es el PS-1”, declaró el dirigente en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Evo Morales ha advirtió de enemigos internos que dividen el MAS

López, diputado radical del MAS, recordó que el expresidente y líder del MAS-IPSP ya advirtió de que enemigos internos y externos están dividiendo al partido. Dijo que no se trata de del jefe de Estado, Luis Arce, más bien apuntó al vicepresidente de Bolivia, David Choquehuanca.

“Creo que nosotros no nos hemos equivocado, habíamos ido anunciando que los enemigos externos, internos están acá así como (Freddy) Bobaryn, así como Angélica Ponce, (Rolando) Cuéllar que están trabajando y son portavoces de la Vicepresidencia de lo que es David Choquehuanca”, aseveró López.

Cuestionó los discurso de las altas autoridades del Estado cuando hablan de unidad, el parlamentario cree que no hay sinceridad; por el contrario, sospecha que les gustó el poder y no quieren dejar esos privilegios.

“Lo que he visto es que les ha gustado el poder, les ha gustado estar donde están, pero no nos olvidemos que están (en el Gobierno) es gracias (al pueblo y a Evo)”, subrayó.

El MAS se encuentra dividido en la Asamblea Legislativa Plurinacional y en este último tiempo se observó también la división en las organizaciones sociales.

