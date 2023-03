“Evista” pide a Arce que emita “perdonazo” para multas de impuestos porque la economía está mal

El oficialista tildó al Ministro de Economía de mentiroso porque no es cierto que la economía está bien en el país.

El diputado de la facción radical del Movimiento Socialismo (MAS) Ányelo Céspedes envió este martes una nota al jefe de Estado, Luis Arce Catacora, para que emita un decreto supremo de perdonazo para quienes deben multas por impuestos porque la economía del país está mal y la mejor forma de ayudar a los empresarios y microempresarios es aplicando esas medidas económicas.

El oficialista informó que se reunió con diferentes sectores del país, por ejemplo, con la Cámara de Industria, empresarios, innovadores y emprendedores y la mayoría de ellos sugirieron aplicar esa medida económica para no ahorcar sus economías.

“Hay gente que debe impuestos, pero la multa es más alta que la deuda impositiva. Es por ello que yo he mandado una solicitud al presidente Luis Arce solicitando que se emita un decreto de perdonazo, de amnistía, para las multas en el sistema impositivo. ¿Queremos ayudar a nuestros empresarios?, esta es la mejor forma”, declaró Céspedes a la ANF.

Paralelamente a esa medida, exigió al Órgano Ejecutivo levantar las restricciones a las exportaciones de carne y suspender las restricciones de importación de soya, ya que sería otra medida acertada para las industrias en Bolivia.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó el fin de semana que la economía boliviana está bien y goza de estabilidad de precios, porque si fuera lo contrario, el pan, los alimentos y combustibles se encarecerían y se tendrían filas.

“La economía está bien porque hay estabilidad de precios, si bien la inflación fue moderada, en el mundo siguen aumentando los precios de la energía, alimentos, transporte. En cambio, acá en hay total estabilidad de precios del pan, de la canasta de alimentos, en los precios de energéticos y esos elementos permiten el funcionamiento adecuado de la economía”, puntualizó.

Al respecto, Céspedes cuestiona esas declaraciones porque si la economía estuviera bien en el país por qué en la Asamblea Legislativa Plurinacional continúa aprobando créditos internacionales y endeudando a los bolivianos.

“Estuve escuchado al ministro (Montenegro) que dice que estamos bien económicamente, he visto a un senador (de la facción renovadora) que nos dice que la pobreza está en nuestro cerebro y no en nuestros bolsillos. He visto a otro senador que nos dice que estamos bien económicamente. Yo le digo que estamos mal económicamente”, refutó.

El diputado de la facción radical del oficialismo Renán Cabezas declaró la semana pasada que la microeconomía en el país subió hasta un 100% porque cuando uno va a la tienda, la sal que costaba, por ejemplo, Bs 1, hora vale 2.

Indicó que los precios de la canasta familiar se incrementan de a poco y una vez que sube nunca más vuelve a bajar.

De la misma manera, el jefe del MAS, Evo Morales, le dijo el sábado al mandatario Luis Arce que Bolivia “no está tan bien económicamente” y le sugirió que en comisiones se pueda reflexionar esta situación para sugerir medidas para “salvar a Bolivia”.

