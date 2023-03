Evo se molesta cuando le consultan por una vagoneta y asegura que es prestada

Morales asegura que no tiene dinero y que su sueldo como expresidente es “para sobrevivir”.

Video: Fama, Poder y Ganas

En una entrevista en el programa Fama, Poder y Ganas, el expresidente, Evo Morales, se mostró muy molesto cuando la periodista le consultó por una vagoneta que se mostró en la challa de su casa, luego de que él dijera que no tiene dinero para aportar al Club Palmaflor, “no sé por qué tengo que informar eso” señaló.

En el día de la mujer, la ex autoridad contestó de mala manera a la periodista Jimena Antelo, quien, como en muchas entrevistas a presidentes de clubes, le preguntó a Evo Morales si él ponía de su bolsillo para pagar los salarios de los jugadores, pero él aseguró que no tiene dinero y que incluso tiene que pagar un crédito.

“Yo no tengo nada que prestar, aunque reconozco que tengo un pequeño salario como expresidente, pero para sobrevivir nomas, tratar de mantenerme” señaló Morales.

Por ello, Antelo le cuestionó sobre una vagoneta de alto costo que se pudo ver en fotografías que se dieron a conocer cuando la ex autoridad challó su casa, “lamento esas preguntas que siempre nos tratan de insinuar o humillar, pero te voy a decir es prestada esa vagoneta, tengo una vagoneta prestada y otra vagoneta prestada también, la Embajada de Venezuela me prestó una vagoneta, una pequeña vagoneta que estaba abandonada por ahí, y no sé por qué tengo que informar esto”

Antelo intentó aclarar que este tipo de preguntas siempre se les hacía a los presidentes de clubes, ya que en muchas ocasiones hubieron momentos en los que los presidentes de los clubes debían poner de su bolsillo para poder pagar las nóminas, sin embargo, Morales siguió molesto y contestó de mala forma a la siguiente pregunta.

Jimena: ¿Qué le hace ser presidente de Palmaflor a su vida, ya como Evo Morales, le da felicidad, le da poder, le hace cumplir un sueño del deporte en Bolivia, qué es lo que le da a Evo Morales ser presidente de este equipo?

Evo: Yo solamente te preguntaría, y con quién sales en la noche, con quién andas, con quienes te has divorciado, o cómo es tus bienes, ¿te gustaría eso compañera Jimena?

Jimena intentó aclarar que este tipo de preguntas sobre la economía se hacían para poder informar sobre cómo se dirige el equipo y lo que hace el presidente del club por su equipo.

Por otra parte, José Pomacusi, intentó calmar la entrevista con otra pregunta pero Morales ya se encontraba muy molesto y decidió cortar la misma y se despidió de inmediato.