Ministro Montenegro dice que no habrá devaluación y que la economía está sólida

“Estamos hablando también de créditos que han llegado y que han dado vueltas en la Asamblea Legislativa por tres meses. Estamos enfrentando un problema de liquidez que ha sido enfrentado por el BCB usando las DEG, que son un activo”, señaló.

También fue consultado sobre si el Gobierno piensa en una devaluación monetaria, porque no existen los escenarios para que se dé esta figura, porque Bolivia no enfrenta una situación de insolvencia.

“El Gobierno nacional no está pensando en devaluar, por eso estamos haciendo acciones correctivas es un problema de liquidez, no de solvencia, si fuera de solvencia no tuviéramos activos. Ahí estuviéramos en escenario, pero no lo estamos, no es adecuado hablar de devaluación, eso no tiene sentido”, dijo.