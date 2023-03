“Testigo clave” del caso respiradores reaparece y acusa a la Fiscalía de dejar libre a implicados

El empresario indicó que pese a que una pericia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) apuntó como uno de los responsables del caso respiradores al exviceministro Wilson Santamaría, el mismo fue apartado de la investigación.

“La Fiscalía departamental de La Paz no sé qué tratos tendrá con Jeanine Añez, Arturo Murillo y con Wilson Santamaria, todos saben que ellos recibieron los respiradores y ellos son los que procedieron a repartir en toda Bolivia (…). Curiosamente el fiscal William Alave y el fiscal titular del caso Omar Mejillones le dan una resolución de rechazo (a Wilson Santamaría) y lo dejan libre”, expresó,

En su caso, remarcó que fue obligado a auto inculparse e implicar a otras personas luego de haber sido “secuestrado” en Cochabamba y recibir amenazas contra su familia.

“En inmediaciones de la avenida Juan Pablo de la ciudad de Cochabamba proceden a secuestrarme, me traen a La Paz, disponen un abogado, ese abogado arma este caso juntamente con acusación de fiscales de entonces. En momento de mi secuestro me obligan a auto implicarme, me dan un libreto para que yo pueda acusar a otras dos personas (…). Me dijeron ‘a buen entendedor pocas palabras’ y si no cooperas, si no te auto implicas, si no sigues este libreto, tu familia va a correr serio peligro”, sostuvo.