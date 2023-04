Reportan que bolivianos viajan a Perú y compran soles por escasez de dólares

Según el diario Republica, ante la falta de la divisa estadounidense en el país, los bolivianos demandan soles.

Citado por la República, Jorge Akamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (Coneb), señaló que Bolivia está viviendo una corrida de dólares que no ha parado y que continuará. Mientras estas medidas se discuten, muchos bolivianos ligados al sector del comercio están yendo a la frontera con Perú para cambiar sus bolivianos por soles , reveló.

En febrero el Banco Central de Bolivia (BCB) reportó Reservas Internacionales (RIN) por $us 3.538 millones. La cifra es 20% menor a la reportada en febrero del año pasado y 77% por debajo que en el 2014 ($us 17.690 millones).

Los datos del BCB de febrero indican que el 10,5% ($us 372 millones) estaba en dólares (69% menos que en febrero del 2022), 15.2% ($us 538 millones) en Derechos Especiales de Giro (DEG), y 73.5% ($us 2.592 millones) en reservas de oro (físico).