Brasil podría aplicar el principio de extraterritorialidad en el caso Vinícius: ¿en qué consiste?

El futbolista agradeció los mensajes de solidaridad. “Si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado”, dijo.

Brasil ha demostrado que no pasará por alto los ataques racistas en España contra Vinícius Junior, una de sus estrellas futbolísticas. El Gobierno de Luiz Inácio de Lula da Silva ha comunicado que estudia recurrir al principio de extraterritorialidad, con el que se podría aplicar la ley brasileña en caso de crímenes contra sus nacionales en el exterior. El ministro de Justicia de Brasil, Flávio Dino, detalló que se trata de una medida "extrema" que "puede ser útil en caso de inacción de las autoridades inicialmente competentes". "Puede funcionar en respuesta a una agresión injusta contra un compatriota", aseveró.



Ante la repercusión que tuvieron sus palabras, Dino dejó claro que la idea solo está siendo analizada y que depende de varios factores. “Solo quiero recordar que está previsto en el Código Penal, ya que algunos están cuestionando la mención que hice como un remedio extremo. Creo que es útil que todos sepan de la existencia de esta protección a los derechos de los brasileños. A propósito, el principio también existe en España y en otros países”, señaló. El Gobierno de Luiz Inácio Lula de Silva repudió en “los más fuertes términos” los ataques racistas contra Vinicius el pasado domingo, durante el partido de la Liga española que el Real Madrid jugó en el estadio Mestalla contra el Valencia. Asimismo, el Ejecutivo pidió “a las autoridades gubernamentales y deportivas de España que tomen las medidas necesarias para sancionar a los autores y evitar que se repitan estos hechos”. También exigió lo mismo a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y a LaLiga. “Lucha colectiva contra el racismo” Mientras tanto, los mensajes de apoyo a Vinícius siguen multiplicándose dentro y fuera de Brasil. Uno de los gestos más simbólicos fue cuando la famosa estatua de Cristo Redentor, ubicada en Río de Janeiro, apagó las luces el lunes por la noche. El Santuario Arquidiocesano Cristo Redentor, que administra el monumento, repudió los ataques y explicó que las luces se apagaron como “símbolo de lucha colectiva contra el racismo y en solidaridad con el futbolista y con todos los que sufren prejuicios en el mundo“. “Negro e imponente. Cristo Redentor quedó así hace poco. Una acción de solidaridad que me emociona. Pero quiero, sobre todo, inspirar y traer más luz a nuestra lucha”, escribió Vinícius en Twitter.

Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta. Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo… pic.twitter.com/zVBcD4eF8k — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

El futbolista agradeció el cariño y el apoyo recibido. “Sé exactamente quién es quién. Cuenten conmigo porque los buenos son la mayoría y no me rendiré. Tengo un propósito en la vida y si tengo que sufrir más y más para que las generaciones futuras no pasen por situaciones similares, estoy listo y preparado”, comentó.

Los incidentes racistas en los estadios de fútbol y en los espacios aledaños a las sedes deportivas contra el jugador brasileño en España han sido reiterados, como muestra un video publicado por Vinícius de diferentes momentos en los que fue agredido. “¿Qué falta para criminalizar a estas personas? ¿Y para castigar deportivamente a los clubes?”, preguntó.

A cada rodada fora de casa uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos… Tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em “casos isolados”, “um torcedor”. Não, não são casos isolados. São episódios… pic.twitter.com/aSCMrt0CR8 — Vini Jr. (@vinijr) May 22, 2023

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que estas expresiones no pueden estar presentes en la sociedad. “Tolerancia cero con el racismo en el fútbol. El deporte se fundamenta en los valores de la tolerancia y el respeto. El odio y la xenofobia no deben tener cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad”, puntualizó.

Hasta el momento, la Policía Nacional de España ha detenido a siete personas relacionadas con los insultos racistas contra el jugador.