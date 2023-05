En siete años, el valor del oro en las reservas del BCB subió un 70%

La Asamblea Legislativa aprobó una ley para monetizar el oro, ante la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN). El Gobierno apunta inyectar a corto plazo $us 1.200 millones de liquidez a las reservas del BCB.

Ernesto Estremadoiro Flores

Si bien desde el 2015 las reservas fueron disminuyendo por la caída del valor de las exportaciones de gas natural, principal sostén de ingresos del Estado. No obstante, esta situación se acrecentó desde marzo de este año, cuando las reservas reportaron $us 3.538 pero de esta cantidad solo $us 372 millones están en divisas en física.