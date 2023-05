Evo, sin contacto con el Gobierno, observa tres bancadas en el MAS

La ministra Prada apareció el viernes con una bandera del MAS y declaró que su partido no tiene dueños ni patrones

Marco Antonio Chuquimia

“El MAS-IPSP no está en el Gobierno quiero reiterar inicialmente, primer año y parte del segundo año le sugerimos, informamos al Presidente a algunos ministros esta clase de problemas, (dijimos) pueden mejorarse pero no me escuchan, salvamos nuestras responsabilidades ahora felizmente no tengo ningún contacto (con el Gobierno)”, confirmó Morales en su programa, ‘Evo es pueblo’.