Fesirmes anuncia paro de 24 horas, para este jueves, en los tres niveles del sistema de salud pública

De los cuatro quirófanos del hospital de la Villa Primero de Mayo, solo funcionan dos y no hay ni bisturí ni hilos, ejemplifica esa federación, que demanda mejores condiciones para trabajar.

Fuente: El Deber

“No puede ser que no hayan insumos, medicamentos… no hay hilos para las cirugías, no hay reactivos para los laboratorios; son muchísimas las carencias, pero no solo en el centros de primer nivel, sino también en hospitales de segundo y tercer nivel; por eso el paro es en los tres niveles“, advirtió Aguilera.