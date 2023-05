La marihuana daña el desarrollo en el primer trimestre del embarazo

Si está embarazada y usa cualquier forma de marihuana, considere dejar de hacerlo.

Esa es la conclusión de un nuevo estudio que encontró un impacto significativo en la salud del consumo de marihuana en el desarrollo fetal desde el comienzo del embarazo. El estudio, publicado el martes en la revista Frontiers in Pediatrics, utilizó datos de registros médicos de 109 mujeres embarazadas que dieron a luz en una clínica de obstetricia de la Facultad de Medicina de Michigan Central. Esos datos se compararon con los datos de 171 personas que no usaban marihuana y sirvieron como grupo de control.

La exposición al THC y al CBD ( principios activos de la marihuana) en el útero se relaciona con la obesidad infantil y niveles más altos de azúcar en la sangre.

Es por eso que estos hallazgos son especialmente importantes: las personas a menudo pueden estar en el primer trimestre y ni siquiera saber que están embarazadas.

El estudio profundiza para observar muy específicamente un momento específico del embarazo: el primer trimestre. Encontraron una disminución significativa en el peso al nacer de 154 gramos. En términos de libras, es alrededor de un tercio de libra.

Si bien 150 gramos puede no parecer mucho, una disminución de peso tan leve se ha relacionado con problemas de salud a medida que los niños crecen.

El bajo peso al nacer es uno de los predictores más fuertes de la salud y el desarrollo de un niño a largo plazo. Estos niños son más propensos a retrasos en el desarrollo, tasas más altas de TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), discapacidades de aprendizaje y tienen tasas más altas de problemas emocionales.

El consumo de marihuana durante el embarazo está relacionado con la agresión y la ansiedad en los niños, sugiere otro estudio

Si la exposición a la marihuana continuaba durante el resto del embarazo, el peso al nacer se reducía otros 31 gramos (0,07 libras), halló el estudio. Además, la circunferencia de la cabeza del recién nacido se reducía si el consumo de marihuana continuaba durante el embarazo. Una circunferencia de la cabeza más pequeña podría ser una señal de que el cerebro no se desarrolló adecuadamente durante el embarazo.

Incluso cuando las mujeres embarazadas dejaron de consumir marihuana en el tercer trimestre, los bebés nacieron con una circunferencia de la cabeza más pequeña, de aproximadamente 1 centímetro (0,4 pulgadas).

Si bien reducir los niveles de consumo de marihuana durante el embarazo es beneficioso, puede que no sea suficiente para proteger al bebé en desarrollo, porque los científicos aún no tienen los datos de investigación para ver si existe algún nivel de consumo de marihuana que no cause daño al feto.

¿El recurso más seguro? Mi consejo para las mujeres es que eviten usar marihuana durante el embarazo y, si es posible, que dejen de usarla antes de quedar embarazadas.

El consumo de marihuana durante el embarazo se relaciona con el autismo en los bebés, según un estudio

Las personas embarazadas que consumían marihuana eran significativamente más jóvenes, más propensas a ser solteras y cubiertas por Medicaid, y menos propensas a tener una educación superior a la secundaria que las que no consumían marihuana.

Si bien los números del estudio fueron pequeños, la investigación fue sólida porque el uso de marihuana se verificó mediante pruebas de orina, dijo Brianna Moore, profesora asistente de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de Colorado en Aurora. .

La prueba de THC (tetrahidrocannabinol) en orina es más objetiva que el autoinforme, ya que es posible que las personas embarazadas no quieran afirmar que están usando cannabis, dijo.

Según los estudios, el consumo de marihuana autoinformado durante el embarazo es de alrededor del 7%, agregó Moore. Sin embargo, un estudio de 2019 que analizó los cordones umbilicales para TCH encontró que el consumo de marihuana en el embarazo puede llegar al 22,4%.

Muchas mujeres embarazadas pueden usar marihuana para tratar los síntomas relacionados con el embarazo, como las náuseas y el dolor, o como un “sustituto” de medicamentos recetados como los antidepresivos, dijo Moore.Sin embargo, un estudio sugiere que muy pocas personas embarazadas (0,5 %) consumen cannabis estrictamente con fines médicos, dijo Moore. Hay trabajo por hacer para comprender los factores contextuales, sociales o individuales que influyen en el consumo de marihuana durante el embarazo.

El consumo de marihuana puede dañar el desarrollo fetal en el primer trimestre, un momento en el que muchas personas pueden no saber que están embarazadas.

El uso de marihuana durante el embarazo va en aumento: Con la legalización parece existir la idea de que debe ser segura ya que es legal, por lo que muchas personas continúan usándola durante el embarazo.

Para agravar el problema, los estudios de la década de 1990 no analizaron trimestres específicos y encontraron poco daño general al feto por usar marihuana. Es posible que parte de la información más antigua se distribuya actualmente en las redes sociales.

El consumo de marihuana durante el embarazo se relaciona con comportamientos similares a los psicóticos en los niños, según un estudio.En este contexto es importante resaltar que se ha demostrado que los consumidores adultos habituales (crónicos) de marihuana tienen disminución en el tamaño de los ganglios basales en el cerebro sobretodo el globus pallidus y el putámen, demostrado por resonancia magnética.

El peso al nacer se vio mínimamente afectado en ese entonces y los estudios mostraron efectos sutiles en el desarrollo de los niños a largo plazo. Sin embargo, lo que estamos viendo con la legalización es que la gente probablemente esté consumiendo más, y hoy tenemos cepas de marihuana con niveles de THC más fuertes, ahora que la marihuana se cultiva comercialmente. Estamos viendo efectos muy grandes en el feto en los últimos 10 años de investigación.

El impacto puede ser aún peor cuando se combinan comportamientos negativos para la salud. Investigaciones anteriores han establecido bastante bien que fumar cigarrillos durante el embarazo tiene un mayor impacto en el peso al nacer que la exposición a la marihuana. Pero cuando las mujeres combinan fumar cigarrillos y marihuana, vemos un efecto aún mayor en el peso al nacer que el que obtendría con cualquiera de los dos solos.

Ronald Palacios Castrillo, M.D.,PhD.