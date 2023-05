Sale a la luz la segunda parte de la presunta carta escrita por el interventor de Fassil

La segunda parte de la presunta carta manuscrita salió a la luz este lunes. Este documento es sometido a análisis para confirmar su autenticidad

Tras haberse difundido el domingo la primera plana de una carta presuntamente manuscrita por Carlos Colodro, el interventor de Fassil que fue hallado muerto el sábado 27 de mayo, este lunes se conoció la segunda planta de esta misiva.

Esto es lo que dice la segunda parte de esta carta:

“Me da tanta pena dejarlos…me cuesta una enormidad pero creo que la decisión tomada es la voluntad de Dios, para conmigo.

A mis compañeros y también a los que solo conocía por las casualidades de la vida decirles que por favor entiendan lo triste y tormentosa que se tornó mi vida! a tal punto que es imposible continuar…

Mis tres hermosos hijos, el gran LUCAS, que no me cabe la menor duda, seguirá siendo siempre el mejor, porque nació como el mejor y eso no lo perderá jamás…

Vicky, su “mabu”, seguirá tan dedicada y entregada a sus hijos y a Luquitas.

Mis padres a quienes los quiero mucho; pero debo dejarlos… y a mi pareja que estuvo en las buenas y en las malas conmigo, que Dios los cuide siempre…

Dios tiene los tiempos exactos en tu vida, y este es el mío.

Hermanos queridos, yo no los haré sufrir más, adiós.

Solo me adelanto un poquito…

Sábado lluvioso…”

FAMILIA DUDA DE LA CARTA

En principio la existencia de esta carta era desconocida por la familia. Fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien brindó una conferencia de prensa el domingo pasado el mediodía cuando dio a conocer la existencia de esta misiva.

El abogado de la familia de Colodro, Jorge Valda, señaló que el sábado, cuando fue hallado el cuerpo del interventor, los investigadores no mencionaron la existencia de una carta, tampoco el comandante departamental, que llegó hasta el edificio donde fue hallado el cuerpo.

Este lunes, el ministro de Gobierno explicó que la misiva estaba siendo sometida a exámenes grafológicos y grafotécnicos y espera que hasta mañana se conozcan los resultados para definir si el documento ha sido escrito por Colodro.

Este documento es considerado clave para la investigación sobre la muerte de Colodro.