Se nos viene no mas la escacez y la inflación

¿Qué quiere decir límite de deuda? ¿Cuál es el límite de deuda para nuestro país? Haber ordenemos este razonamiento, para explicar con chubis la situación de la economía nacional, explicare de la manera mas clara lo que le sucederá a Bolivia sino toma decisiones de orden trascendental, en resumen, de la manera más pedagógica posible trataremos de responder a muchas dudas que se ciernen sobre la economía boliviana. Lo llamaremos economía para los niños del gobierno que hasta ahora no saben lo que hacen y si lo saben se hacen a los locos. Dejando la papa caliente para la siguiente administración. Comencemos por analizar las causas que provocan la crisis.

El gobierno necesita dinero liquido y lo que hace es emitir bonos soberanos en nuestro caso y vendérselo al publico a instituciones financieras (Banco Unión S.A), si yo compro ese bono o alguna institución financiera quiere decir que le estoy prestando dinero al gobierno, es así como recauda el dinero y el gobierno queda endeudado con todo aquel que compro ese bono y hay una tasa de interés, es decir que en cierto periodo de tiempo el gobierno tiene que devolver el dinero más el porcentaje de interés cada año, pero al final del periodo predeterminado se te va a devolver ese dinero, entonces señores para que me entiendan mejor.

Un país es como un negocio todo se reduce a una formula muy simple que es entradas menos salidas, entonces que ocurre cuando un país como Bolivia u otro emite bonos, quiere decir que quiere invertir en ponemos el ejemplo en proyectos de industrialización del litio, del mutún y otros proyectos, entonces emite un bono recauda mucho dinero, el publico le presta dinero, el país construye ese proyecto de industrialización y ese proyecto le va a dar rentabilidad luego, entonces el país va a poder devolver el dinero más un interés y hasta quedarse con ganancia.

Eso en caso de que el país este bien administrado, bien gestionado, pero ese no es el caso del gobierno boliviano, el gobierno boliviano ha demostrado con creces ser un mal administrador, ni el actual ministro de economía entiende mucho de dirección de empresas, por esta razón es que un país como el nuestro queda endeudado, porque nuestro país tiene mas gastos que ingresos, entonces lo que ocurre luego es que para cubrir los compromisos que tiene el país por ejemplo tiene que pagar los sueldos a todos los burócratas del gobierno, tiene que pagar a los maestros, enfermeras, médicos, policías y militares, son miles y miles de millones de bolivianos que tiene que pagar por mes, si no tiene que hace, emite bonos soberanos y otra vez toma crédito prestado de organismos internacionales de financiamiento como la CAF o el BID u otras fuentes.

Ahora veamos cómo ha crecido la deuda pública de Bolivia. En el año 2012 el gobierno de Bolivia tenía un total de 7.511 millones de euros de deuda, en el año 2022 tenía ya 33.904 millones de euros, o sea casi 5 veces mas del año 2012, es decir que la deuda sigue creciendo sin parar, porque al parecer ese negocio que es el país no esta bien gestionado esta mal administrado y nos están llevando a un abismo económico insalvable.

Entonces tenemos un déficit en cuanto a los ingresos y egresos del país. Bolivia cerró el 2022 con un déficit fiscal de 7,2% del PIB, por debajo de lo proyectado por el gobierno. Para la gestión 2023 el panorama económico del gobierno es mas que sombrío. Si no se toman medidas urgentes y se da un giro al modelo económico social productivo esta película terminara en un desastre económico. Si el país llega aun default, es decir que no va a poder pagar la deuda. Bolivia se encamina hacia una catástrofe de proporciones apocalípticas, para evitar esto el gobierno tiene que tomar una serie de medidas entre otras que el gobierno gaste menos, muy simple es que debe recortar en gastos de gobierno, hay una cantidad enorme de funcionarios que están ganando sueldo, pero que no necesariamente son útiles, ni para el gobierno, ni para el país, el gobierno tiene que recortar sus gastos, pero eso no lo entiende el Presidente Catacora, pese a que es economista sus decisiones siempre fueron políticas y pagara la factura.

En pocas palabras imagínense tenemos un gran incendio en una mano tenemos un pequeño balde de agua y en otra un bidón de gasolina, es decir ninguno lograra su objetivo la mala administración de la economía Bolivia nos esta empujando al abismo, pero porque el gobierno de Bolivia esta teniendo menos ingresos, muchas pequeñas y medianas empresas han quebrado y miles de trabajadores se quedaron sin empleo por culpa del contrabando permitido por el gobierno, además hay mucha menos recaudación de impuestos, la reactivación económica es lenta y la escasez y la inflación hacen su carnaval en los mercados bolivianos.

Que se nos viene, el gobierno obligo a los bancos a comprar bonos soberanos entonces los bancos están en rojo, ahí esta el mejor ejemplo del Banco fassil, y todo este espiral sería un empujón para otros bancos mas colapsen, otro ente que seria gravemente dañado seria la gestora publica y todo el sistema de jubilaciones perdería su capital, en resumen, se pierde la confianza en el sistema y todo se va por el caño.

Jhonny Vargas es Politólogo