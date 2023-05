Y dale con el caudillismo

Es imperativa la incursión de nuestros mejores ciudadanos en la política, para que las cosas mejoren. Precisamos gente decente en la política. Ya ensayamos con los que no son, y está claringo cómo nos va. ¡Y sí que hay políticos decentes! pero son golondrinas que no hacen verano.

La política no es para cualquiera, por más iguales que seamos, la política tiene que ser ejercida por gente de alma superior. La política no es para los ladrones, no es para los ineptos, no es para los llenos de odio, no es para los ególatras, ni para los acomplejados. Me suscribo mucho más al Intelectualismo Moral de Platón, que al populismo latinoamericano.