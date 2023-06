México: Manuel Velasco se adelantó al PREP y dio como ganadora a Delfina Gómez en Edomex

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, se adelantó al PREP y a los resultados preliminares y felicitó a Delfina Gómez Álvarez, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) por la gubernatura al Estado de México, por presuntamente haber ganado la elección.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el exgobernador de Chiapas compartió una imagen con la candidata en donde sentenció que fue un triunfo contundente, mismo que la convierte en la primera gobernadora mujer en la historia del Estado de México.

“Muchas felicidades a la Maestra @delfinagomeza por su triunfo contundente que la convierte en la primera Gobernadora en la historia del Estado de México, ejemplo de lucha y perseverancia. ¡Lo mejor para las y los mexiquenses está por venir!”, redactó.

No obstante, el mensaje se compartió a las 17:33 horas (tiempo del centro de México), casi media hora antes de que cerrarán las casillas y que comenzarán el conteo de votos, el senador felicitó a la aún contendiente a la entidad.

Tras el cierre de casillas, minutos después, el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, declaró como ganadora a Gómez Álvarez con lo que se daría el fin al poder del Grupo Atlacomulco en el territorio mexiquense tras más de 90 años gobernando la entidad.

“Ganamos la batalla maestra. Triunfó la honestidad sobre la corrupción, triunfó la sencillez sobre los privilegios, triunfó la cercanía al pueblo frente a la indolencia, triunfó el humanismo frente al clasismo, por fin en una batalla que duró casi un siglo. El pueblo del Estado de México ha decidido ponerle un punto final al Grupo Atlacomulco y sus corruptelas”, indicó el exdiputado federal.

Por su parte, la candidata morenista se dijo orgullosa de los mexiquenses por salir a emitir el voto con el que la dieron una nueva esperanza a la entidad, pues apuntó a que les fue “requetebien” y predijo un nuevo comienzo para la entidad.

“Hoy la gran mayoría del pueblo mexiquense salió a votar con alegría y esperanza para abrirle las puertas al cambio. No fue requetebién y ahora vendrán mejores tiempos tiempos para los mexiquenses…El amor recibido en estos mensajes me conmueve, pero más importante, me compromete a trabajar sin descanso”, expresó.

Posteriormente, la morenista indicó que ser la primera mujer en poder gobernar la entidad es un motivo para celebrar en todo el Estado de México, pues sentenció que se trata de una victoria para las familias, las mujeres, los pueblos originaros y los campesinos.

“Ser la primera mujer en gobernar este estado es un motivo para celebrar, pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México eso sí es un gran noticia para nuestro pueblo. Esto es una victoria para las familias trabajadoras, es una victoria de las mujeres que hemos luchado por años para que nuestros derechos se reconozcan. Esto es una victoria para los pueblos originarios que ha resistido una y otra vez; es la victoria de los campesinos a los que se les había dado la espalda. Esto es una victoria de todas y todos los mexiquenses”, refirió.

Finalmente, la extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) apuntó a que todos los morenistas ya pueden empezar a celebrar; no obstante, refirió que se tiene que fortalecer hasta que se tengan los resultados oficiales. Asimismo, agradeció a Horacio Duarte e Higinio Martínez por haberla apoyado en todo lo relacionado con la campaña política.