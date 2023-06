Zvonko Matkovic asegura que en los temas internos y diferencias del pueblo Guaraní, la Asamblea no se inmiscuye

El día de hoy la sesión convocada para las 11:00 de la mañana fue suspendida por falta de quorum, debido a factores externos que impidieron el ingreso de los asambleístas al Hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental. Dirigentes indígenas impidieron el ingreso a la Gobernación cruceña, en contra de la posesión de los nuevos asambleístas del pueblo indígena Guaraní.

Fuente: Gobernación de Santa Cruz

“No se pudo instalar la sesión convocada para el día de hoy, donde se tenían que tratar dos temas, primero era la derivación a una comisión para una ley departamental de la alimentación complementaria escolar sana y nutritiva en el departamento de Santa Cruz y la segunda era la acreditación de los asambleístas departamentales Ronald Andrés Caraica y como suplente Isabel Ortiz Vaca del pueblo indígena guaraní” manifestó Zvonko Matkovic, presidente de la ALD.

La autoridad indicó que al existir una manifestación de ciudadanos en las afueras de la Gobernación, no se permitió el ingreso, por tanto no se contaba con asambleístas, ni secretario presente; a pesar de que se habilitó el zoom para que puedan conectarse; Matkovic indicó que no existía la cantidad mínima de asambleístas presentes, para poder instalar la sesión, en consecuencia se tendrá que reprogramar la misma.

“Lamentablemente hay un conflicto en el Pueblo Guaraní, dos asambleístas a los que el Tribunal Electoral Departamental, ha entregado credenciales.

Nosotros como Asamblea Legislativa, nuestra obligación no solamente es recibir ese credencial, sino que tomarles juramento; ese es el acto que se tenía que llevar adelante hoy día, pero hay diferencias dentro del pueblo guaraní, se han manifestado el día de hoy y han impedido que se lleve adelante la sesión, estos son temas internos de los pueblos, nosotros no nos metemos en la política, pero lamentablemente nos ha entorpecido el normal funcionamiento en la Asamblea hoy día”, concluyó la autoridad.