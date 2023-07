¡Atención viajeros! Cochabamba amanece bloqueada

El Transporte Libre tomó avenidas, puentes y rotondas en distintos puntos de la ciudad.

Milen Graciela Saavedra Rodriguez

Fuente: Red Uno

Este jueves, Cochabamba amaneció bloqueada por parte del Transporte Libre, que instalaron la medida de presión en diferentes avenidas, puentes y rotondas de la ciudad e incluso en las salidas a oriente y occidente del país.

Después del plazo de 72 horas que los dirigentes del Transporte Libre dieron a las autoridades, comenzaron con la medida de presión a las 3 de la mañana, aproximadamente en más de 80 puntos del norte, sur y centro del Cercado, también en carreteras y hasta en la región del Trópico y Valle Alto.

Así, varios taxis cerraron totalmente el paso en la zona del distribuidor de la Muyurina, en la Av. Suecia, puente Quillacollo y Huayna Kapac, también en la Av. Juan de la Rosa y Libertador Bolívar, en el puente del estadio y en Cala Cala.

Sus demandas incluyen eliminar el sistema electrónico de fotomultas, además realizar el mantenimiento de carreteras, reglamentar la Ley General del Transporte 165 y gestionar mayores créditos para la renovación del parque automotor.

“Esta decisión se ha tomado tras reuniones no satisfactorias de parte del gobierno central en diferentes puntos de nuestro pliego petitorio de suma urgencia para el transportista. Nos imponen normativas y no tenemos beneficios, ni respaldo del gobierno para continuar nuestras labores. El transporte, en general, está siendo sometida a multas e infracciones que no tienen conocimiento“, indicó el dirigente de Transporte Libre, Mario Ramos, señalando que las multas que les dan son injustas.